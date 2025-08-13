Copa Libertadores: Estudiantes venció a Cerro Porteño y acaricia los cuartos de final

La primera jugada clara del partido fue de Estudiantes. Santiago Arzamendia, lateral del Pincha, sacó un tremendo disparo desde afuera del área que Alexis Arias logró con una gran atajada enviar el balón al córner. Y, luego, Fernando Muslera salvó al visitante al despejar un cabezazo de Jorge Morel tras un córner.

Cerro Porteño y Estudiantes protagonizaron un duelo disputado con pocas ocasiones de gol y tras las jugadas antes mencionadas no hubo generación de peligro hasta el final. A los 89', Wilder Viera tuvo un cabezazo en el área chica pero no le pudo dar dirección y se encontró con las manos de Muslera.

Y, goles que no se hacen en un arco, se hacen en el otro. Cerro Porteño perdonó y Estudiantes logró un triunfazo a los 98 minutos con un gol de penal de Ascacibar. Matías Pérez, zaguero del conjunto paraguayo, bajó a Guido Carrillo dentro del área cuando el delantero estaba a punto de romperle el arco al arquero rival a los 90 minutos y el árbitro señaló el penal.

La definición desde los doce pasos se retrasó pero la presión, que fue en aumento, no afectó a Ascacibar. El volante, que es del gusto de Juan Román Riquelme para Boca, se hizo cargo y engañó con el palo al arquero rival y rompió la red. Fue 1-0 de Estudiantes ante Cerro Porteño y mucha ilusión para la vuelta.

Ahora, el Pincha visitará este domingo, desde las 16.15, a Banfield por la quinta fecha del Torneo Clausura. Y luego definirá el próximo miércoles la serie de octavos de final con Cerro Porteño en La Plata. En caso de ganar la serie, Estudiantes enfrentará en cuartos al ganador del cruce entre Flamengo e Internacional de Brasil.