Diego Milito le ofreció a Gustavo Costas ser el DT de Racing hasta el final de su presidencia

Costas, que no esperaba este importante contrato, aceptaría la propuesta porque no hay lugar donde quiera estar más que en Racing y cree, al igual que el presidente, que este ciclo puede lograr muchas más alegrías. Cabe recordar que con Costas de DT, Racing ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

En 2026, la Academia disputará el Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Argentina, competirá en el título de Liga por la tabla anual y jugará la Copa Sudamericana. Además, en caso de algún torneo clasificará a otros como lo son, por ejemplo, el Trofeo de Campeones.

"Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, expresó Costas en conferencia de prensa tras perder la final del Torneo Clausura. Visiblemente afectado después de la caída por penales ante Estudiantes, también le dijo a los hinchas: "Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante".

"La gente de Racing es mi familia. Racing es todo para mí. Poder lograr algo hoy con Racing es lo que más quiero. ¿Y cómo voy a estar? Bien, feliz, si estoy en Racing, je. Me metieron esa droga -ser hincha del club- en la sangre", se refirió tiempo atrás a su vínculo con el club de Avellaneda, vínculo que será extendido hasta diciembre de 2028.