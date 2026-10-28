La visita del Papa León XIV a la Argentina cambia el calendario del fútbol: cuándo se jugará la última fecha del Clausura

El Papa León XIV vendrá a la Argentina.

La Primera Nacional también modifica su calendario

Los cambios alcanzarán además a la segunda categoría del fútbol argentino. La final por el primer ascenso y el inicio del Reducido se trasladarán al fin de semana del 14 y 15 de noviembre, una semana más tarde de lo previsto inicialmente.

La modificación impactará en una competencia que cuenta con 36 equipos distribuidos en dos zonas y que otorga apenas dos lugares en la Liga Profesional. La reprogramación obligará a ajustar el tramo decisivo del campeonato para completar las instancias pendientes.

Por último, la final por el segundo ascenso quedó fijada para el sábado 19 de diciembre. De esta manera, la definición de la temporada de la Primera Nacional se extenderá hasta pocos días antes de las fiestas de fin de año.