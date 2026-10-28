La visita del Papa León XIV a la Argentina cambia el calendario del fútbol: cuándo se jugará la última fecha del Clausura

La organización de los operativos de seguridad obliga a reprogramar partidos de la Liga Profesional y postergar las definiciones de la Primera Nacional, con cambios que extenderán la temporada hasta diciembre.
La agenda del fútbol argentino deberá adaptarse a un acontecimiento que movilizará a miles de personas en el país. La visita del Papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, obligará a la AFA a modificar fechas del Torneo Clausura y de la Primera Nacional por la falta de efectivos policiales para los espectáculos deportivos.
El cambio más inmediato afectará a la máxima categoría: la última jornada de la fase regular del Clausura se disputará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. Los días y horarios de cada encuentro se definirán este jueves, tras la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.
La reprogramación responde a las restricciones de los organismos de seguridad. La APREVIDE no prestará servicios entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre en la provincia de Buenos Aires, mientras que el Comité de Seguridad porteño no contará con efectivos para los partidos hasta el martes 10 inclusive.
El motivo está relacionado con el despliegue previsto para recibir al Sumo Pontífice, cuya agenda contempla actividades multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre los principales compromisos figuran celebraciones religiosas en el Monumento a los Españoles, en Córdoba y frente a la Basílica de Luján, que demandarán una importante movilización de recursos de seguridad.
Los cambios alcanzarán además a la segunda categoría del fútbol argentino. La final por el primer ascenso y el inicio del Reducido se trasladarán al fin de semana del 14 y 15 de noviembre, una semana más tarde de lo previsto inicialmente.
La modificación impactará en una competencia que cuenta con 36 equipos distribuidos en dos zonas y que otorga apenas dos lugares en la Liga Profesional. La reprogramación obligará a ajustar el tramo decisivo del campeonato para completar las instancias pendientes.
Por último, la final por el segundo ascenso quedó fijada para el sábado 19 de diciembre. De esta manera, la definición de la temporada de la Primera Nacional se extenderá hasta pocos días antes de las fiestas de fin de año.
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