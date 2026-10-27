"Esto no está bien": el diagnóstico de Facundo Cambeses del presente de Racing

En ese sentido, Cambeses valoró la entrega de sus compañeros y aseguró que el plantel está comprometido con el club, más allá de las dificultades. Sin embargo, no ocultó su tristeza por la situación que atraviesa la Academia y les pidió disculpas a los hinchas por no haber alcanzado los objetivos de la temporada.

La derrota ante River dejó a Racing sin chances de pelear por el título del Clausura y sin clasificación a las copas internacionales para 2027. En ese escenario, las declaraciones de su capitán pusieron el foco en la necesidad de una autocrítica colectiva para replantear el rumbo deportivo de cara al próximo año.