"Esto no está bien": el diagnóstico de Facundo Cambeses del presente de Racing

El capitán de La Academia alzó la voz sobre el pésimo año que tuvo el equipo: "Hay que hacer una autocrítica general".
Racing termina el peor año de la última década porque no ganó ningún clásico, no competió en ningún certamen y no logró clasificar a una copa internacional para 2027 cuando estaba acostumbrado a sacar boleto a Libertadores o Sudamericana. Facundo Cambeses fue lapidario sobre el mal presente de La Academia.
El arquero y capitán del club de Avellaneda reclamó una revisión profunda de la situación del club de cara a 2027. “Hay que hacer una autocrítica general, esto no está bien”, sostuvo en un mensaje que involucró a distintos sectores de la institución.
“Racing no tiene que estar así, Racing tiene que competir, tiene que estar de otra manera”, agregó Cambeses. Además, reconoció su responsabilidad como referente del plantel y aseguró que intentará colaborar desde el lugar que le toque para ayudar a la Academia a recuperar su nivel.
El guardavalla también se refirió a la dificultad del contexto en el que el equipo afrontó el último encuentro contra River y destacó el esfuerzo de los juveniles que fueron titulares. Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Alejandro Tello integraron el once inicial de un Racing que, según remarcó, se enfrentó a un rival con jugadores de mucha jerarquía.
En ese sentido, Cambeses valoró la entrega de sus compañeros y aseguró que el plantel está comprometido con el club, más allá de las dificultades. Sin embargo, no ocultó su tristeza por la situación que atraviesa la Academia y les pidió disculpas a los hinchas por no haber alcanzado los objetivos de la temporada.
La derrota ante River dejó a Racing sin chances de pelear por el título del Clausura y sin clasificación a las copas internacionales para 2027. En ese escenario, las declaraciones de su capitán pusieron el foco en la necesidad de una autocrítica colectiva para replantear el rumbo deportivo de cara al próximo año.
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