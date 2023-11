Con un doblete de Amara Diouf, jugador del Génération Foot de Sangalkam, comprado por Metz y seguido por el Real Madrid, el elenco celeste y blanco cayó en el debut de la Copa del Mundo Sub 17. Agustín Ruberto, delantero de River, decoró el resultado con un golazo de tiro libre sobre el final para el 2-1 final.

“El primer tiempo fue bueno y en el segundo queríamos intentar lo mismo. Los nervios del debut obviamente juegan y hacen que el cansancio se empiece a notar. El partido se partió bastante y ya no era tan nuestro como lo fue en la primera parte", comenzó Diego Placente analizando la derrota de Argentina.

Y agregó: "Los primeros cinco minutos son fundamentales y el primer ataque de ellos fue gol. Cambia mucho cuando te hacen un gol en la primera jugada que te atacan".

"Tuvimos varias situaciones, pero a veces el último pase lo erraban o no pateaban al arco y no nos quedaba. A veces cuando estás más fino, un poco más tranquilo, se puede dar. Encima viene el segundo gol de ellos de un error nuestro también y eso es lo que pasa: no nos hicieron tanto y estábamos perdiendo 2 a 0. Fue un castigo grande para lo que habíamos hecho", lamentó y resaltó: "Lo bueno es que pudimos descontar".

Y por último, respecto a los jugadores que terminaron con molestias en el final del partido, el DT aclaró: "Pasa siempre en el primer partido que agarran esos calambres. Ahora a recuperar, a pensar en Japón, un equipo también muy difícil que juega bien. Tenemos la chance, con un poco más de efectividad y de suerte, de cambiar el resultado".

Santiago López: "Quedan dos partidos y vamos a dar lo mejor"

Con la derrota consumada del combinado nacional, Santiago López, uno de los puntos más altos contra Senegal, reconoció: “Tuvimos muchas oportunidades, pero no se nos dio. Ellos nos llegaron dos veces y fueron las únicas que tuvieron". Sin embargo, expresó: "Hicimos un buen partido”.

Además, el volante ofensivo de Independiente se refirió al estado del campo de juego que estaba rápido y señaló: “Eso fue lo que nos costó al principio. Nos hicieron el primer gol y nos desacomodaron", explicó y respecto a lo que sigue aseguró: "Quedan dos partidos y vamos a dar lo mejor. Ya pensamos en Japón” .