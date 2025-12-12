Racing y Estudiantes van por la gloria en Santiago del Estero

El partido, que está programado para las 21, se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs, ya que en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo. Ya en los cuartos de final ante Tigre necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales, mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en “La Bombonera”.

Previamente, en la fase regular, había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

Estudiantes, por su parte, tiene como director técnico a Eduardo Domínguez y protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentro de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En caso de quedarse con el título, este será el 19° de Liga para Racing tras los conseguidos en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y 2019.

Estudiantes, por su parte, sería campeón de Liga por séptima ocasión en su historia, luego de las conquistas de 1913, 1967, 1982,1983, 2006 y 2010. Vale aclarar que si bien el “Pincha” ganó la Copa de la Liga 2024 con el mismo formato que este Torneo Clausura (fase regular y playoffs), la AFA cuenta dicho título como Copa.

El único antecedente entre Racing y Estudiantes en una final data del Torneo Metropolitano 1967, donde el equipo platense goleó 3-0.

Estudiantes: vuelve Carrillo y se mantiene la base

El Pincha recupera a un referente: Guido Carrillo, quien ya cumplió las cuatro fechas de suspensión tras su expulsión ante Tigre por un codazo a Joaquín Laso. Durante su ausencia, Eduardo Domínguez alternó entre Facundo Farías y Lucas Alario, pero todo indica que Carrillo volverá al once inicial para conformar el ataque junto a Edwuin Cetré y Tiago Palacios, las figuras del equipo durante los playoffs.

En defensa, el entrenador mantendría la misma línea que utilizó en el clásico platense: Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez y Santiago Arzamendia. El mediocampo también se repetiría con Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Ezequiel Piovi.

Probable formación de Estudiantes:

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré.

En la Academia, Gustavo Costas también tiene buenas noticias: Santiago Sosa y Gastón Martirena están nuevamente disponibles para la final.

En el arco se mantendrá Facundo Cambeses, quien se ganó el puesto por encima del histórico Gabriel Arias gracias a su gran nivel, que incluso llamó la atención de Lionel Scaloni para la convocatoria al amistoso ante Puerto Rico.

La única duda estaba en el lateral derecho entre Martirena y Facundo Mura, pero finalmente Costas se inclinaría por Mura debido a su actuación ante Boca. El lateral izquierdo será Gabriel Rojas, uno de los puntos más altos del equipo, mientras que la zaga central estaría compuesta por Nazareno Colombo y Agustín García Basso.

En el mediocampo, además del regreso de Sosa, jugarían Juan Nardoni y Agustín Almendra. La delantera estaría integrada por Duván Vergara, Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Solari.

Probable formación de Racing:

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Santiago Solari.