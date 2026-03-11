El clásico Boca - San Lorenzo se juega esta tarde en La Bombonera

¿Cómo llega Boca?

El Xeneize llega de la mejor manera, ya que viene de golear a Lanús en La Fortaleza 3-0, antes del paro del futbol argentino, cumpliendo la fecha 7 que había sido postergada por el partido de la Recopa Sudamericana disputada entre Lanús y Flamengo. Así Boca quedó en el puesto 6 de tabla de la Zona A, con 12 puntos, ya que perdió 2 partidos, empato 3 y ganó 3.