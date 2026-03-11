Fútbol |

El clásico Boca - San Lorenzo se juega esta tarde en La Bombonera

Desde las 19:45 y en la continuación de la fecha de 10 del Torneo Apertura, un duelo que promete: Boca viene de golear a Lanús en La Fortaleza y el Ciclón de empatar con Talleres en Córdoba.

Boca vs San Lorenzo jugarán este miércoles 11 de marzo a partir de las 19:45 en La Bombonera. Será por la fecha 10 del torneo apertura y como árbitro principal del encuentro estará Pablo Echavarría, mientras que el encargado del Var será Silvio Trucco.

¿Cómo llega Boca?

El Xeneize llega de la mejor manera, ya que viene de golear a Lanús en La Fortaleza 3-0, antes del paro del futbol argentino, cumpliendo la fecha 7 que había sido postergada por el partido de la Recopa Sudamericana disputada entre Lanús y Flamengo. Así Boca quedó en el puesto 6 de tabla de la Zona A, con 12 puntos, ya que perdió 2 partidos, empato 3 y ganó 3.

¿Cómo llega San Lorenzo?

Por su Lado, San Lorenzo viene de empatar por 0-0 a Talleres por la fecha 8 del Torneo Apertura, también antes del paro en el futbol argentino. Los dirigidos por Damián Ayude también tienen12 puntos como Boca, pero están un puesto más abajo (7ma posición) por diferencia de gol.

Boca y San Lorenzo jugarán el clásico en la Bombonera.

La probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro. DT: Claudio Ubeda.

El posible once de San Lorenzo

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerrutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damian Ayude.

Las autoridades del partido

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Pablo González
  • Cuarto árbitro: Julián Jerez
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti

