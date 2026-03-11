Fecha 10 del Torneo Apertura: todos los partidos del día de hoy

Banfield empató sin goles con Gimnasia, en un encuentro donde se recurrió al polémico VAR. Banfield empató sin goles con Gimnasia, en un encuentro donde se recurrió al polémico VAR.

Argentinos - Rosario Central

Se disputará en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 17:45. Argentinos viene de empatar 1-1 con Barracas y, del lado de Rosario Central, hay fiesta, ya que se quedó otra vez con el clásico rosarino: 2-0 ante Newells. El árbitro será Facundo Tello y en el Var estará Lucas Novelli. Se podrá ver por TNT Sport.

Posible 11 de Argentinos:

Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Posible 11 de Rosario central:

Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón

F9ojF7AXIAAe-lA.jpeg Jaminton Campaz fue la figura de Rosario Central en la victoria ante Argentinos.

Atlético Tucumán - Aldosivi

El partido será en el estadio Monumental José Fierro, desde las 22. Dos necesitados, ya que Atlético Tucumán viene de perder 3-0 ante Racing, mientras que Aldosivi viene de perder 2-0 con Banfield. El que impondrá justicia será Felipe Viola y en el Var se encontrará Yamil Possi. Lo televisará ESPN Premium.

Posible 11 de Atletico Tucuman:

Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari o Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Martín Benítez y Carlos Abeldaño.. DT: Julio César Falcioni.

Posible 11 de Aldosivi

Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Junior Arias, Alan Sosa. DT: Guillermo Farré.

Atletico Tucumán Aldosivi.jpg Pierna fuerte. Rivero y Bianchi van a trabar con todo. (Foto: Télam)

Independiente Rivadavia - Barracas

Será en el Estadio Bautista Gargantini, desde las 22. Independiente viene de empatar ante River por 1-1, y también Barracas viene de empatar 1-1, ante Argentinos. El arbitró será Yael Falcon Pérez y en el Var estará Héctor paletta. Se va a poder ver por TNT sport.

Posible 11 de Independiente Rivadavia:

Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Posible 11 de Barracas:

Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.