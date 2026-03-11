Fecha 10 del Torneo Apertura: todos los partidos del día de hoy

Hoy se disputa la fecha 10 del Torneo Apertura. Además del clásico Boca-San Lorenzo, se juegan otros cuatro partidos, desde las 17:45.
Tras el paro de la AFA, que postergó la fecha 9 en el torneo argentino, hoy sigue la fecha 10 del Torneo Apertura con cinco partidos: dos a las 17:45, uno a las 19:45 y otros dos a la 22:00. Los partidos serán Banfield vs. Gimnasia de La Plata, Argentinos Junios vs. Rosario Central, Boca vs. San Lorenzo, Atlético Tucumán vs. Aldosivi e Indepediente Rivadavia vs. Barracas Central.
Se va a jugar a partir de las 17:30, en el estadio Florencio Solá. Banfield viene de ganarle a Aldosivi 2-0, mientras que Gimnasia viene de empatar 2-2 ante Tigre. El encargado de dirigir el encuentro será Sebastian Zunino, y en el Var estará Laura Fortunato. Se televisará por ESPN Premium.
Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.
Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejon; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Se disputará en el estadio Diego Armando Maradona a partir de las 17:45. Argentinos viene de empatar 1-1 con Barracas y, del lado de Rosario Central, hay fiesta, ya que se quedó otra vez con el clásico rosarino: 2-0 ante Newells. El árbitro será Facundo Tello y en el Var estará Lucas Novelli. Se podrá ver por TNT Sport.
Brayan Cortés; Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Alan Lescano y Lautaro Giaccone; Leandro Fernández y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Ignacio Ovando, Alexis Soto, Agustín Sández; Federico Navarro, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Alejo Véliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón
El partido será en el estadio Monumental José Fierro, desde las 22. Dos necesitados, ya que Atlético Tucumán viene de perder 3-0 ante Racing, mientras que Aldosivi viene de perder 2-0 con Banfield. El que impondrá justicia será Felipe Viola y en el Var se encontrará Yamil Possi. Lo televisará ESPN Premium.
Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari o Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Martín Benítez y Carlos Abeldaño.. DT: Julio César Falcioni.
Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Junior Arias, Alan Sosa. DT: Guillermo Farré.
Será en el Estadio Bautista Gargantini, desde las 22. Independiente viene de empatar ante River por 1-1, y también Barracas viene de empatar 1-1, ante Argentinos. El arbitró será Yael Falcon Pérez y en el Var estará Héctor paletta. Se va a poder ver por TNT sport.
Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
comentar