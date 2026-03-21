Dolor en Estudiantes de La Plata: falleció Marcos Conigliario, símbolo y héroe del club

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el propio Estudiantes de La Plata, que lo despidió con un mensaje en sus redes sociales, donde lo definió como un “emblema insoslayable” y recordó su legado en la historia grande del club.

Embed Con mucho dolor y hondo pesar el Club Estudiantes de La Plata despide a Marcos Conigliaro, histórico delantero del equipo Campeón del Mundo y un emblema insoslayable de nuestra historia.



Marcos escribió la historia grande del club y dejó un legado único en la institución. Hasta… pic.twitter.com/QXbNSTX73Z — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 21, 2026

Por su parte, Juan Sebastián Verón también se expresó a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción, sumándose a las múltiples muestras de afecto de hinchas y protagonistas del fútbol.

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Conigliaro deja una huella imborrable: la de un futbolista clave en la era más gloriosa de Estudiantes y autor de un gol que lo convirtió en eterno.