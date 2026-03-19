De promesa a sorpresa: quién es Tomás Palacios, el central de Estudiantes de La Plata citado por Scaloni

Cuando parecía que su desarrollo seguiría en Europa, Estudiantes reapareció en escena. El seguimiento nunca se interrumpió y en 2026 encontró la ventana para sumarlo.

En esa gestión fue clave Juan Sebastián Verón, que logró destrabar su llegada a préstamo. Ya en La Plata, Palacios respondió de inmediato: en pocos partidos mostró personalidad y solidez, lo suficiente para meterse rápidamente en el radar de Lionel Scaloni, quien lo convocó para el amistoso ante Selección de Guatemala.

Respuesta inmediata y salto a la Selección

Con 22 años y 1,96 metros, combina presencia física con buena técnica y versatilidad defensiva, incluso con la capacidad de adaptarse a distintos roles en la última línea.

Su recorrido, que incluye formación en el fútbol argentino, consolidación en Independiente Rivadavia y aprendizaje en Italia, explica la madurez con la que irrumpió en Primera División.

Captura de pantalla 2026-03-19 092350 Con la camiseta de Estudiantes de La Plata, Palacios encontró continuidad y mostró el nivel que lo llevó a su primera convocatoria al seleccionado.

Además, la operación tiene peso económico: Estudiantes posee una opción de compra superior a los seis millones de euros.

Con Palacios ya en la órbita de la Selección, esa cifra empieza a proyectarse como una inversión estratégica. Si sostiene el nivel, el club podría capitalizar tanto en lo deportivo como en el mercado. De seguimiento silencioso a irrupción total en pocos meses, su historia ya se instala como uno de los casos más llamativos del fútbol argentino actual.