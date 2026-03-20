Política |

Levantan el secreto fiscal y bancario para saber quién pagó los viajes de Manuel Adorni

El juez Ariel Lijo tomó esta medida en la causa que investiga los vuelos del Jefe de Gabinete y su familia a Punta del Este desde el aeropuerto de San Fernando.

El Juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal bancario en la causa que investiga a quiénes pagaron los viajes del Jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia a la ciudad uruguaya de Punta del Este.

La Justicia también pidió acceso a las cámaras del aeropuerto de San Fernando para identificar a la persona que grabó el video donde se ve a Adorni y su familia tomando un avión para viajar a Uruguay.

En la Casa de Gobierno aseguran tener ya identificada a la persona que tomó las imágenes, se trataría de una delegada sindical de nombre Victoria Correa, cercana a La Cámpora.

Por su parte, el entorno de Adorni desconfía del Juez Lijo y vincula todo este escándalo y la velocidad de la justicia a la internas del Gobierno y a la intención del mismo Lijo de llegar a ser Fiscal General de la Nación.

ADEMÁS: La Justicia investiga a Manuel Adorni por su polémico viaje en el avión presidencial

Quiénes pagaron los viajes

Hasta este viernes la Justicia avanzó en la investigación sobre los vuelos del jefe de Gabinete, revelando información clave. La difusión masiva de las facturas y documentos de la causa provocaron un gran recuelo en el Gobierno y alimentaron una interna que parece no tener fin.

A juzgar por sus últimos días, Adorni tiene pocas razones para sonreír.
A juzgar por sus últimos días, Adorni tiene pocas razones para sonreír.
A juzgar por sus últimos días, Adorni tiene pocas razones para sonreír.

Los detalles sobre quiénes pagaron los viajes se siguen acumulando. In House S.A.: Esta empresa, propiedad del periodista deportivo Marcelo Grandío (ahora con programa en la TV Pública), figura como la que abonó la factura del vuelo privado a Punta del Este realizado el 12 de febrero.

El comprobante indica un pago de 4.830 dólares por el traslado de Adorni y su familia. La investigación judicial, a cargo del juez Ariel Lijo, busca determinar si existe un beneficio indebido, dado que la empresa que pagó el vuelo tiene contratos con el Estado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que Adorni encabeza.

ADEMÁS: Adorni sugirió que la filtración del vídeo de su esposa salió desde el propio Gobierno

Otras investigaciones

Además del vuelo privado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza el uso del avión presidencial para un viaje a Nueva York en el que participó la esposa del funcionario, Bettina Angeletti. De hecho ese fue el primer escpandalo que sacudió a Adorni, el video del viaje a Punta del Este se conoció después, muchos desconfían de que la puntería haya sido casual. El video estuvo tres semanas sin ver la luz y justo se conoció en el peor momento de Adorni.

La Justicia ordenó reconstruir formalmente el circuito del dinero para confirmar si los fondos provinieron efectivamente de estas productoras o si hubo otros aportantes.

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