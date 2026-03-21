Confirman el segundo amistoso de la Selección Argentina: será contra Zambia en la Bombonera

El encuentro se jugará el próximo 31 de marzo en la Bombonera. Cuatro días antes enfrentará a Mauritania, también en el estadio de Boca. Serán los últimos partidos del seleccionado antes del Mundial 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Selección disputará el próximo 31 de marzo su segundo amistoso de la fecha FIFA contra Zambia, a partir de las 20.15, en La Bombonera. El encuentro será el último compromiso antes del Mundial 2026.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará así su preparación en Buenos Aires con dos rivales africanos, ya que previamente enfrentará a Mauritania el 27 de marzo, también en el estadio de Boca.
Desde la AFA explicaron que la elección de Zambia se dio luego de que se descartara el amistoso ante Guatemala por cuestiones reglamentarias vinculadas a la FIFA. En ese contexto, la entidad agradeció públicamente la predisposición de la federación centroamericana.
El seleccionado africano, conocido como las “Balas de Cobre”, se ubica en el puesto 91 del ranking FIFA y aparece como una alternativa competitiva dentro del calendario ajustado previo a la Copa del Mundo, donde Argentina buscará defender el título.
No será la primera vez que el equipo argentino utilice la cancha de Boca como última escala antes de un Mundial. En la antesala de Mundial de Rusia 2018, el conjunto dirigido entonces por Jorge Sampaoli goleó 4-0 a Haití, con tres tantos de Lionel Messi y uno de Sergio Agüero.
Sin embargo, aquella preparación no se tradujo en un buen rendimiento en la Copa del Mundo, donde Argentina quedó eliminada en octavos de final tras caer ante Francia en un partido inolvidable.