Confirman el segundo amistoso de la Selección Argentina: será contra Zambia en la Bombonera

Los amistosos confirmados

Argentina vs. Mauritania — 27 de marzo, 20.15, en La Bombonera

Argentina vs. Zambia — 31 de marzo, 20.15, en La Bombonera

Un antecedente en la previa mundialista

No será la primera vez que el equipo argentino utilice la cancha de Boca como última escala antes de un Mundial. En la antesala de Mundial de Rusia 2018, el conjunto dirigido entonces por Jorge Sampaoli goleó 4-0 a Haití, con tres tantos de Lionel Messi y uno de Sergio Agüero.

Sin embargo, aquella preparación no se tradujo en un buen rendimiento en la Copa del Mundo, donde Argentina quedó eliminada en octavos de final tras caer ante Francia en un partido inolvidable.