Lanús golpeó en el momento justo y derrotó a Estudiantes en La Plata

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Con un trámite friccionado y varias infracciones en la mitad de la cancha, el encuentro se mantuvo parejo. A los 34 minutos, Estudiantes volvió a acercarse con un remate desde afuera del área de Ezequiel Piovi, que exigió una buena intervención del arquero Nahuel Losada para enviar la pelota al córner.

Poco después, Cetré volvió a generar peligro con un remate al primer palo que otra vez encontró bien ubicado al guardameta visitante. El Pincha cerró mejor la primera etapa, pero no logró traducir su dominio en el marcador y el partido se fue al descanso sin goles.

EL Granate aprovechó su chance

En el inicio del complemento el desarrollo se mantuvo similar. Estudiantes volvió a generar situaciones claras para abrir el marcador. Núñez tuvo otra oportunidad con una especie de volea dentro del área que volvió a ser controlada por Losada, mientras que Guido Carrillo contó con una chance de cabeza y Joaquín Tobio Burgos intentó con un remate desde afuera que se fue desviado.

Cuando el local parecía más cerca del gol, Lanús encontró la oportunidad que estaba esperando. A los 75 minutos, tras un centro al área, Losada salió con los puños para despejar y el equipo visitante armó una rápida contra. Esa situación fue reclamada luego como penal por los jugadores del Pincha.

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La jugada continuó con la conducción de Eduardo Salvio, quien abrió hacia Cabrera. El atacante habilitó a Dylan Aquino, que devolvió la pared y, luego de algunos rebotes dentro del área, capturó la pelota y definió ante Fernando Muslera para marcar el 1-0.

El gol terminó inclinando el partido para Lanús, que resistió los intentos finales de Estudiantes y se llevó un triunfo importante como visitante. El Pincha, que había generado más situaciones a lo largo del encuentro, se quedó sin premio en una noche en la que la falta de eficacia le terminó costando caro.