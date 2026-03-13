Lanús golpeó en el momento justo y derrotó a Estudiantes en La Plata

El Pincha tuvo varias situaciones y dominó largos tramos del partido, pero el Granate aprovechó una réplica a los 75 minutos y ganó 1-0 en La Plata por la décima fecha del Grupo A del Torneo Apertura.
Estudiantes de La Plata cayó 1-0 frente a Lanús en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, por la décima fecha del Grupo A del Liga Profesional de Fútbol. El equipo visitante aprovechó una contra en el tramo final del encuentro y se llevó tres puntos valiosos de La Plata.
El comienzo del partido fue intenso, con llegadas para ambos equipos. Sin embargo, el conjunto dirigido por Alexander Medina logró instalarse con mayor frecuencia en campo rival y generó varias situaciones de peligro, sobre todo a partir de pelotas detenidas y centros al área.
Uno de los más activos en el ataque del Pincha fue Edwuin Cetré, que desbordó por las bandas y buscó constantemente habilitar a sus compañeros. En ese contexto, Santiago Núñez tuvo una de las primeras oportunidades claras con un cabezazo tras un córner que se fue desviado, mientras que Gastón Benedetti también probó con un remate dentro del área que no encontró el arco.
El Granate, conducido por Mauricio Pellegrino, apostó a responder con ataques rápidos y tratando de aprovechar los espacios que dejaba el local. La situación más peligrosa de la visita en la primera etapa llegó tras un centro que terminó con un remate de Bruno Cabrera, aunque sin lograr romper el cero.
Con un trámite friccionado y varias infracciones en la mitad de la cancha, el encuentro se mantuvo parejo. A los 34 minutos, Estudiantes volvió a acercarse con un remate desde afuera del área de Ezequiel Piovi, que exigió una buena intervención del arquero Nahuel Losada para enviar la pelota al córner.
Poco después, Cetré volvió a generar peligro con un remate al primer palo que otra vez encontró bien ubicado al guardameta visitante. El Pincha cerró mejor la primera etapa, pero no logró traducir su dominio en el marcador y el partido se fue al descanso sin goles.
En el inicio del complemento el desarrollo se mantuvo similar. Estudiantes volvió a generar situaciones claras para abrir el marcador. Núñez tuvo otra oportunidad con una especie de volea dentro del área que volvió a ser controlada por Losada, mientras que Guido Carrillo contó con una chance de cabeza y Joaquín Tobio Burgos intentó con un remate desde afuera que se fue desviado.
Cuando el local parecía más cerca del gol, Lanús encontró la oportunidad que estaba esperando. A los 75 minutos, tras un centro al área, Losada salió con los puños para despejar y el equipo visitante armó una rápida contra. Esa situación fue reclamada luego como penal por los jugadores del Pincha.
La jugada continuó con la conducción de Eduardo Salvio, quien abrió hacia Cabrera. El atacante habilitó a Dylan Aquino, que devolvió la pared y, luego de algunos rebotes dentro del área, capturó la pelota y definió ante Fernando Muslera para marcar el 1-0.
El gol terminó inclinando el partido para Lanús, que resistió los intentos finales de Estudiantes y se llevó un triunfo importante como visitante. El Pincha, que había generado más situaciones a lo largo del encuentro, se quedó sin premio en una noche en la que la falta de eficacia le terminó costando caro.