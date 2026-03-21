Murió Daniel Buira, el histórico baterista de Los Piojos

Captura de pantalla 2026-03-21 094025 Daniel Buira volvió a Los Piojos en 2024 y fue parte de los shows del regreso, reencontrándose con el público tras más de dos décadas.

Como baterista original, participó de los discos fundamentales: Chac tu Chac, Ay Ay Ay, Tercer Arco, Azul y Ritual, obras que marcaron a una generación. En 2001 se alejó de la banda, aunque en 2024 volvió a integrarse para el esperado regreso, participando en shows multitudinarios, incluidos los realizados en el estadio de Estadio Monumental.

Para anunciar su vuelta, había compartido un mensaje cargado de emoción: “¡Hola a todos y todas! Cada uno es responsable de sus actos. Son muchos años de esperar este momento en mi vida personal. Los Piojos son parte de mi vida, de todos los días de mi vida, y quiero darle a todo este público piojoso que tanto esperó toda mi composición, mi ritmo y mi estilo que tanto marcó la banda. Gracias".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Buira Oficial (@danibuiraok)

Además de su trayectoria con el grupo, Buira desarrolló una intensa actividad como músico y formador. Fundó la escuela de percusión La Chilinga y colaboró con distintos artistas y proyectos, entre ellos Arbolito, Fabiana Cantilo y Vicentico. También impulsó su propio proyecto musical junto a amigos, la banda No Bailo, donde continuó explorando su identidad rítmica y su aporte a la música popular argentina.