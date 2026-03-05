Donald Trump recibió a Lionel Messi y al resto del plantel del Inter Miami en la Casa Blanca

“Gran trabajo”, le dijo el mandatario republicano al capitán argentino, al estrecharle la mano por primera vez en público en la Sala Este de la Casa Blanca, donde se desarrolló el encuentro que también tuvo a Jorge Mas, propietario de la institución, como protagonista entregándole una camiseta con su apellido al presidente.

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes. Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi. Mi hijo [Barron] me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará allí hoy?’. Le dije: ‘No, tengo muchas cosas que hacer’. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran fan tuyo”, le contó el presidente al argentino, lo que despertó las risas del auditorio. “Y también de Cristiano Ronaldo… es genial", agregó el mandatario.

“Dirán que soy viejo, pero vi jugar a Pelé. Jugaba para el Cosmos. ¿Lo sabías? No sé, puede que seas mejor que Pelé, que era bastante bueno. ¿Quién es mejor, él o Pelé?”, preguntó Trump a los presentes. Entre risas, casi nadie dudó en elegir al capitán argentino. “Yo creo que es él [por Messi]. Pero era bastante bueno, ¿no?“, bromeó Trump mirando a Leo.

El presidente también saludó al entrenador Javier Mascherano -“todo el que gana es un buen entrenador en mis libros” le dijo al estrecharle la mano- y al ver a Rodrigo De Paul preguntó si “¿tienen jugadores con mala pinta?“ destacando la facha del dueño del mediocampo de la Selección Argentina.

Tras media hora de presentación, Trump invitó al plantel a pasar al Salón Oval. “Es el centro del mundo”, lo describió el presidente estadounidense. “Pasaremos un buen momento”, añadió. De fondo sonaba We are the champions, de Queen, interpretada por una banda musical.