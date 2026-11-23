Además, el dirigente insistió en que todavía no tienen certezas sobre las condiciones del terreno: "Todavía no levantaron el piso. No sabemos cómo quedó. Mañana vamos a evaluarlo y vamos a ver dónde jugamos".

Por su parte, Diego Flores, entrenador de Instituto, se mostró convencido de que el cruce se disputará en el estadio del conjunto cordobés. "Tengo entendido al 100 por 100 que vamos a jugarlo en Alta Córdoba", aseguró después de la clasificación.

En paralelo, también hay preocupación por la situación física de Alex Luna y Jeremías Lázaro, dos futbolistas importantes para el equipo que debieron abandonar el campo durante el primer tiempo por molestias. Cavagliatto anticipó que les realizarán estudios para determinar el alcance de sus lesiones. Luna, en tanto, contó que sintió "un pinchazo" y quedó a la espera de los resultados médicos para conocer su diagnóstico.

¿Cuándo se juega Instituto-River?

Los cuartos de final del Torneo Clausura están programados para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, aunque todavía resta confirmar el día y el horario del enfrentamiento entre Instituto y River.

Los cruces de octavos que restan en el Torneo Clausura

La primera instancia eliminatoria ya está llegando a su final, mientras los clasificados a cuartos esperan por sus próximos rivales: Gimnasia y Esgrima La Plata recibe esta tarde, desde las 17, a Newell's en el Bosque. El ganador de esta llave se enfrentará al ganador entre Boca e Independiente Rivadavia que, a su vez, se verán las caras el miércoles 25 a las 21.