El equipo cordobés tendrá la ventaja de localía tras eliminar a Huracán y hay dudas sobre la localía. Una mudanza podría darle ventaja al conjunto millonario.
Instituto se prepara para recibir a River en los cuartos de final del Torneo Clausura, aunque todavía resta definir el escenario del encuentro. Después de eliminar a Huracán por 2-1 en el estadio Mario Alberto Kempes, el conjunto cordobés consiguió la clasificación y tendrá la ventaja de jugar en condición de local.
La intención de la dirigencia es que el partido se dispute en el Monumental Presidente Perón, ubicado en Alta Córdoba, donde la Gloria es local normalmente. Sin embargo, existe una cuestión que todavía debe resolverse: el estado del campo de juego, que recientemente fue utilizado para un recital de María Becerra.
Después del triunfo ante el Globo, el presidente del club, Juan Manuel Cavagliatto, explicó que este lunes se reuniría con los ingenieros para inspeccionar el césped, una vez finalizado el retiro de las estructuras utilizadas durante el espectáculo.
"Tenemos que ver cómo quedó el campo de juego después del recital. No voy a dar declaraciones de eso; mañana vamos a evaluar. Mañana (por este lunes) me junto con los ingenieros, como habíamos quedado, que terminan de levantar el escenario, y vamos a evaluarlo", manifestó.
Además, el dirigente insistió en que todavía no tienen certezas sobre las condiciones del terreno: "Todavía no levantaron el piso. No sabemos cómo quedó. Mañana vamos a evaluarlo y vamos a ver dónde jugamos".
Por su parte, Diego Flores, entrenador de Instituto, se mostró convencido de que el cruce se disputará en el estadio del conjunto cordobés. "Tengo entendido al 100 por 100 que vamos a jugarlo en Alta Córdoba", aseguró después de la clasificación.
En paralelo, también hay preocupación por la situación física de Alex Luna y Jeremías Lázaro, dos futbolistas importantes para el equipo que debieron abandonar el campo durante el primer tiempo por molestias. Cavagliatto anticipó que les realizarán estudios para determinar el alcance de sus lesiones. Luna, en tanto, contó que sintió "un pinchazo" y quedó a la espera de los resultados médicos para conocer su diagnóstico.
Los cuartos de final del Torneo Clausura están programados para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, aunque todavía resta confirmar el día y el horario del enfrentamiento entre Instituto y River.
La primera instancia eliminatoria ya está llegando a su final, mientras los clasificados a cuartos esperan por sus próximos rivales: Gimnasia y Esgrima La Plata recibe esta tarde, desde las 17, a Newell's en el Bosque. El ganador de esta llave se enfrentará al ganador entre Boca e Independiente Rivadavia que, a su vez, se verán las caras el miércoles 25 a las 21.
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