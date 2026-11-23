Una vez que se recuperó y pudo reincorporarse al grupo, la delegación organizó el regreso. El vuelo directo hacia Ezeiza partió alrededor de las 17 del domingo y aterrizó cerca de la medianoche. El propio Paredes fue el encargado de trasladar el trofeo durante el viaje, en una señal de su recuperación.

Con esta conquista, Boca alcanzó un nuevo objetivo internacional y sumó otro título a su historia. Además, el equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un cierre de temporada con grandes aspiraciones, luego de haberse asegurado también el primer puesto de la Tabla Anual de 2026.

Lo que se le viene a Boca: los próximos desafíos y la búsqueda de más títulos

El próximo compromiso de Boca será este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, frente a Independiente Rivadavia, en la Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. La jornada tendrá un condimento especial: los futbolistas exhibirán la Copa Sudamericana ante los hinchas, en el primer festejo con el público de la Ribera después de la consagración en Colombia.

En lo futbolístico, Rodolfo Arruabarrena anticipó que realizará modificaciones, pero no una rotación completa. "Va a haber un mix seguramente. Tengo que ver cómo terminaron los jugadores", explicó el entrenador, que prestará especial atención al estado físico del plantel y a la evolución de Leandro Paredes. Además, dejó una advertencia: "No podemos fallar en nuestra casa contra un rival como Independiente Rivadavia".

Pero el Xeneize no tendrá demasiado tiempo para celebrar. El 2 de diciembre disputará la final de la Copa Argentina frente a Platense, otro objetivo importante para cerrar el año con una nueva consagración. Además, ya se aseguró el primer puesto de la Tabla Anual, por haber sido el equipo que más puntos sumó durante 2026.

A esos desafíos se suma la posibilidad de disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura, en caso de conquistar también el Clausura. De esta manera, Boca buscará aprovechar el envión de la Sudamericana para seguir sumando títulos y cerrar una temporada con protagonismo en todos los frentes.