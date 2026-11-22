Los futbolistas del Millonario pidieron el cambio en el duelo contra el Granate en el Monumental por inconvenientes físicos y en las próximas horas serán observados de cerca.

River consiguió una victoria por 3-1 frente a Lanús en el Monumental y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Instituto o Huracán. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el equipo de Leonardo Ponzio: Marcos Acuña y Lucas Beltrán debieron abandonar el campo de juego por diferentes problemas físicos y encendieron las alarmas de cara al tramo final de los playoffs del certamen local.