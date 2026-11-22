Los futbolistas del Millonario pidieron el cambio en el duelo contra el Granate en el Monumental por inconvenientes físicos y en las próximas horas serán observados de cerca.
River consiguió una victoria por 3-1 frente a Lanús en el Monumental y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Instituto o Huracán. Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el equipo de Leonardo Ponzio: Marcos Acuña y Lucas Beltrán debieron abandonar el campo de juego por diferentes problemas físicos y encendieron las alarmas de cara al tramo final de los playoffs del certamen local.
El primero en encender las señales de preocupación fue Acuña. Antes de los 15 minutos del segundo tiempo, el lateral izquierdo comenzó a evidenciar molestias mientras se desplazaba por el sector izquierdo y rápidamente pidió el cambio. Ante esa situación, el cuerpo técnico decidió reemplazarlo por Francisco Ortega. Según se informó durante la transmisión, el futbolista tenía una dolencia en la zona de la ingle.
La preocupación aumentó apenas unos minutos después, cuando Lucas Beltrán también manifestó inconvenientes físicos. El delantero, que había comenzado el encuentro como titular, recibió un golpe en el tobillo derecho y empezó a caminar con dificultades, por lo que Ponzio optó por sacarlo para evitar que su situación fisíca empeorara. Por eso, Sebastián Driussi ingresó en su lugar a los 17 minutos del complemento.
Una vez en el banco de suplentes, las imágenes de la transmisión mostraron que Beltrán tenía la zona afectada visiblemente inflamada y recibió hielo por parte del cuerpo médico. En principio, los inconvenientes de ambos futbolistas no aparentaban ser de gravedad, aunque será necesario esperar para conocer con mayor precisión el alcance de las molestias.
Ahora, el cuerpo médico de River seguirá de cerca la evolución de Acuña y Beltrán y se realizarían estudios para descartar lesiones. La preocupación pasa especialmente por la posibilidad de que alguno de los dos no pueda estar disponible para los cuartos de final del Clausura, instancia a la que el Millonario accedió después de eliminar a Lanús.
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