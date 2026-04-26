Video: Esteban Andrada dio una tremenda trompada a un rival en la B de España

El arquero argentino, con pasado en Boca y la Selección Argentina, protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica en el país europeo.
El arquero argentino Esteban Andrada, que está jugando en el Real Zaragoza de la B de España, le dio una tremenda trompada a un rival en el clásico con Huesca. En el final del encuentro, que fue derrota por 1 a 0 de su equipo, el arquero empujó a Jorge Pulido, se ganó la segunda amarilla y ya expulsado volvió a buscar al defensor central y lo tiró al césped con un gran piña, que despertó una ola de empujones entre los futbolistas.
Pulido, capitán del Huesca que recibió la agresión del arquero, fue visiblemente afectado, teniendo la cara inflamada, mientras el caos se apoderaba del final del partido, que culminó con más expulsados en ambos lados en un clásico con mucho en juego dado que ambos equipos pelean la permanencia.
De hecho, la reacción del arquero generó un repudio semejante que hasta desde su propio equipo, en la voz del capitán de Zaragoza, Francho Serrano, salieron a pedir perdón en nombre del club: "No sé qué ha pasado. Tengo que pedir disculpas. El Real Zaragoza no representa esto. Estamos dolidos por la derrota".
En medio de una fuerte oleada de críticas, el arquero con pasado en Boca y la Selección Argentina salió a dar la cara públicamente e hizo su descargo: “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”.
“Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, la he tocado afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, continuó su descargo el arquero.
Por último, expresó: “Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento”.
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