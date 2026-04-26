Video: Esteban Andrada dio una tremenda trompada a un rival en la B de España

Embed Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.



INSÓLITO TODO. pic.twitter.com/7wfO12gMFi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026

En medio de una fuerte oleada de críticas, el arquero con pasado en Boca y la Selección Argentina salió a dar la cara públicamente e hizo su descargo: “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”.

“Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, la he tocado afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, continuó su descargo el arquero.

Por último, expresó: “Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me desconecté en ese momento”.