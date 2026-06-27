Durísima crítica de Diego Lugano a Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay

El histórico capitán de la Celeste responsabilizó al entrenador argentino después del fracaso en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
La eliminación de Uruguay del Mundial 2026, tras la derrota por 1-0 frente a España, desató una fuerte ola de críticascontra Marcelo Bielsa y el plantel de futbolistas. En este contexto, Diego Lugano, histórico capitán de la Celeste, responsabilizó al entrenador argentino por el fracaso y aseguró que nunca logró adaptarse al fútbol uruguayo.
En su participación como panelista en Telemundo, el exdefensor expresó su decepción por la actuación del seleccionado y apuntó directamente contra el ciclo del rosarino. "La decepción, ¿no? La tristeza que siento también. También por los jugadores, porque dejaron todo, pero no tuvieron la oportunidad de pelear de igual a igual con otras selecciones porque no tuvieron, creo yo, un entrenador que los guiara por buen camino. Cambios inentendibles, tácticas inentendibles", expresó.
Y, después, Lugano fue todavía más contundente al analizar el clima que se vivió durante el proceso de Bielsa. "Contaminó el ambiente. Creo que Bielsa nunca entendió dónde estaba. Los jugadores nunca entendieron a Bielsa", sentenció, dejando en evidencia su fuerte desacuerdo con la conducción del técnico argentino.
El excapitán cuestionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por sostener al entrenador hasta el Mundial. Según su visión, la dirigencia quedó condicionada por el alto costo económico que implicaba rescindir su contrato. "Un gran error de la Asociación Uruguaya haber llegado al Mundial con Bielsa, prisioneros de un contrato millonario. Esa es la verdad. Y bueno, en la cancha se paga", sostuvo.
También manifestó su preocupación por el impacto que tendrá esta eliminación sobre el plantel. "Me apenan los jugadores, porque cuando el ambiente es complicado y no tenés una estructura de entrenamiento como tus rivales, el que termina pagando las críticas es el futbolista. El técnico se va para otro país y se olvida de lo que pasó", agregó.
La campaña de Uruguay terminó siendo una de las más flojas de su historia reciente. El conjunto celeste se despidió del certamen sin victorias, tras igualar 1-1 con Arabia Saudita, empatar 2-2 frente a Cabo Verde y caer 1-0 ante España, resultado que selló su segunda eliminación consecutiva en la fase de grupos de una Copa del Mundo.
Por su parte, Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por el fracaso durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. "Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier aporte de un entrenador nunca se instala si no se consiguen resultados. Mi paso será recordado como uno que no dejó nada", reconoció el entrenador argentino con una fuerte autocrítica.
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