Durísima crítica de Diego Lugano a Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay

También manifestó su preocupación por el impacto que tendrá esta eliminación sobre el plantel. "Me apenan los jugadores, porque cuando el ambiente es complicado y no tenés una estructura de entrenamiento como tus rivales, el que termina pagando las críticas es el futbolista. El técnico se va para otro país y se olvida de lo que pasó", agregó.

La campaña de Uruguay terminó siendo una de las más flojas de su historia reciente. El conjunto celeste se despidió del certamen sin victorias, tras igualar 1-1 con Arabia Saudita, empatar 2-2 frente a Cabo Verde y caer 1-0 ante España, resultado que selló su segunda eliminación consecutiva en la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Por su parte, Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por el fracaso durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. "Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores. No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier aporte de un entrenador nunca se instala si no se consiguen resultados. Mi paso será recordado como uno que no dejó nada", reconoció el entrenador argentino con una fuerte autocrítica.