Mundial 2026: Croacia se aseguró el segundo puesto del Grupo L tras vencer a Ghana

Los croatas le ganaron 2 a 1 a los ghaneses para lograr el pase a 16avos de final como escolta del Grupo L. Más allá de la caída, los africanos también sacarán boleto como uno de los mejores terceros.

Croacia hizo los deberes y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo derrotó 2-1 a Ghana en la última fecha del Grupo L, terminó como escolta de Inglaterra y avanzó a la fase eliminatoria. Del otro lado, la selección africana no pudo conservar el invicto en la zona, aunque la derrota no le impidió meterse entre los mejores terceros y continuar con vida en la Copa del Mundo.