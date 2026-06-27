Mundial 2026: Croacia se aseguró el segundo puesto del Grupo L tras vencer a Ghana

Los croatas le ganaron 2 a 1 a los ghaneses para lograr el pase a 16avos de final como escolta del Grupo L. Más allá de la caída, los africanos también sacarán boleto como uno de los mejores terceros.
Croacia hizo los deberes y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo derrotó 2-1 a Ghana en la última fecha del Grupo L, terminó como escolta de Inglaterra y avanzó a la fase eliminatoria. Del otro lado, la selección africana no pudo conservar el invicto en la zona, aunque la derrota no le impidió meterse entre los mejores terceros y continuar con vida en la Copa del Mundo.
El equipo dirigido por Zlatko Dalic tomó la iniciativa desde el comienzo y encontró la ventaja a los 31 minutos del primer tiempo. Petar Sucic aprovechó un espacio en la frontal del área y sacó un remate rasante que venció la resistencia del arquero Benjamin Asare para establecer el 1-0 con el que Croacia se fue al descanso.
En el complemento, Ghana reaccionó y comenzó a generar peligro sobre el arco balcánico. La igualdad llegó a los 72 minutos por intermedio de Derrick Luckassen, quien empujó la pelota a la red tras una jugada que fue revisada por el VAR. Luego de unos instantes de incertidumbre, el árbitro convalidó el tanto y el conjunto africano recuperó las esperanzas de quedarse con el primer puesto del grupo.
Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, apareció la jerarquía croata. A los 83 minutos, Luka Modric ejecutó un córner preciso y Nikola Vlašik ganó de cabeza dentro del área para marcar el 2-1 que terminó siendo decisivo. El gol desató el festejo de los europeos, que aseguraron el segundo lugar del Grupo L.
En los minutos finales, Ghana buscó nuevamente la igualdad, pero la defensa croata respondió con solidez y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final. Con este resultado, ambos seleccionados cumplieron el objetivo de seguir en competencia: Croacia avanzó como segunda de su grupo y Ghana también estará en los 16avos de final tras meterse entre los mejores terceros del Mundial 2026.
comentar