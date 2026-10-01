Ecuador mejoró ante Japón, empató 0-0 y perdió por penales en la segunda prueba de Gallardo

El técnico también hizo referencia a las ausencias que tuvo el plantel y aseguró que "faltan jugadores fundamentales que cuando estén van a potenciar al grupo". Entre los nombres mencionados aparecen Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.

Más allá del resultado, el entrenador valoró la actuación colectiva y remarcó: "Si quitamos los penales, nos vamos con una buena sensación del trabajo realizado". Así, puso el foco en las señales positivas que dejó la segunda presentación.

De cara al cierre de la Fecha FIFA, el próximo compromiso será ante Panamá, el lunes a las 3.30 en Tokio. El encuentro definirá el tercer puesto del cuadrangular, mientras que Japón y Nueva Zelanda disputarán ese mismo día la final.

Los oceánicos accedieron al partido decisivo luego de superar a Panamá por penales. Sobre el rendimiento de su equipo, el DT sostuvo: "Después del sabor amargo contra Corea del Sur sabíamos que íbamos a estar mucho mejor. Asimilamos conceptos y esto es algo bueno en el poco tiempo que llevamos juntos. El equipo respondió bien ”.