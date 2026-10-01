Ecuador mejoró ante Japón, empató 0-0 y perdió por penales en la segunda prueba de Gallardo

El seleccionado sudamericano mostró una evolución tras el debut adverso, aunque no pudo quedarse con el triunfo. Luego de igualar sin goles durante el tiempo reglamentario, cayó 5-4 en la tanda decisiva.
Ecuador empató 0-0 con Japón y perdió 5-4 por penales en Yokohama, por la segunda prueba de Marcelo Gallardo al frente del seleccionado. El equipo del Muñeco mostró una mejoría respecto de la caída ante Corea del Sur, aunque no pudo cerrar el partido con una victoria.
La definición tuvo como protagonista al arquero Zion Suzuki, quien contuvo el remate de Denil Castillo, el único futbolista que falló desde los doce pasos. Durante el encuentro, el conjunto local asumió la iniciativa y dispuso de las ocasiones más claras.
Para Marcelo Gallardo, el partido significó un avance respecto de la primera presentación, en la que su equipo había perdido 3-0 frente a Corea del Sur. Tras el encuentro, el entrenador destacó el trabajo realizado durante los días previos.
"Hoy se notaron los días trabajo, el equipo fue mucho más fresco y contra un rival consolidado", afirmó el Muñeco, quien había afrontado su debut con apenas un entrenamiento al frente del plantel.
El técnico también hizo referencia a las ausencias que tuvo el plantel y aseguró que "faltan jugadores fundamentales que cuando estén van a potenciar al grupo". Entre los nombres mencionados aparecen Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata.
Más allá del resultado, el entrenador valoró la actuación colectiva y remarcó: "Si quitamos los penales, nos vamos con una buena sensación del trabajo realizado". Así, puso el foco en las señales positivas que dejó la segunda presentación.
De cara al cierre de la Fecha FIFA, el próximo compromiso será ante Panamá, el lunes a las 3.30 en Tokio. El encuentro definirá el tercer puesto del cuadrangular, mientras que Japón y Nueva Zelanda disputarán ese mismo día la final.
Los oceánicos accedieron al partido decisivo luego de superar a Panamá por penales. Sobre el rendimiento de su equipo, el DT sostuvo: "Después del sabor amargo contra Corea del Sur sabíamos que íbamos a estar mucho mejor. Asimilamos conceptos y esto es algo bueno en el poco tiempo que llevamos juntos. El equipo respondió bien ”.
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