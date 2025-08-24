Edinson Cavani se reencontró con el gol en Boca: "Hay que confiar en el trabajo"

"No hay ninguna receta especial. Es el trabajo, hay momentos que se agacha la cabeza y hay que aguantar las criticas y lo que sea. Pero hay que confiar siempre en el trabajo, en la constancia, en la disciplina y es eso lo que te saca adelante. Dimos otro paso importante, pero aún queda mucho, tenemos que seguir demostrándolo, creciendo como grupo y lograr lo que queremos todos, que es poder campeonar", expresó el delantero uruguayo.

Su gol llegó a los 36 minutos del segundo tiempo. Leandro Paredes se encargó de lanzar un córner al primer palo, que fue aprovechado por Rodrigo Battaglia con un cabezazo. El remate impactó en el travesaño y el rebote le quedó perfecto para el capitán del Xeneize, que tan sólo tuvo que empujarla con un sutil toque de cabeza para sacudir la red.

Edinson Cavani habló tras el triunfo de Boca ante Banfield#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Y9NXlvTW13 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 24, 2025

"Te deja más contento el hecho de ganar porque es algo que venimos buscando hace rato: la continuidad y la regularidad. Este grupo se está haciendo cada vez más sólido, así que eso es lo más importante. Después, los goles los harán Cavani, Merentiel o los defensores, lo importante es que Boca gane y que se acerque a los objetivos", aseguró.

Hasta su gol contra Banfield, Cavani llevaba nueve partidos sin convertir por torneos ligueros (el último había sido por la fecha 10 del Apertura ante Defensa y Justicia), aunque si lo había hecho por Copa Argentina, en la eliminación ante Atlético Tucumán tras caer 2-1 en el Madre de Ciudades.

Cavani lleva 19 partidos en el año en los que solo realizó cuatro goles: dos en el Apertura, uno en el Clausura y otro por Copa Argentina. No pudo sacudir la red en el Mundial de Clubes. En cuanto a sus otros años en Boca, en 2024 realizó 20 tantos en 39 encuentros y en 2023 dio 10 gritos en 44 duelos.