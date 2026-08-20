Eduardo Coudet: "Todos hubiésemos firmado el empate"

El entrenador de River valoró el 0-0 con Santa Fe en Colombia en la ida de los octavos de la Sudamericana y dio sus razones del mal funcionamiento del equipo.
River empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en un duelo donde no jugó bien y sufrió por momentos pero terminó con un resultado valioso de cara a la definición en el Monumental. "Todos hubiésemos firmado el empate", valoró Eduardo Coudet y después dio sus razones del mal funcionamiento del equipo en conferencia de prensa.
"Un papel determinante, un dato no menor son los 2600 metros. Después nos acomodamos de la manera que mejor llegábamos para teniendo que utilizar jugadores en posiciones que no están acostumbrados pero tuvimos también un poco de suerte de no sufrir algún contratiempo en la parte defensiva porque no tenía recambio. Por qué: hay jugadores que no podían llegar y es un buen punto. Vamos a casa con nuestra gente", inició el DT.
"Si hubiese tenido a todos a disposición la distribución habría sido otra. Nos cuesta a nosotros que no corremos (la altura), así que nada: es un buen punto. Ahora vamos con nuestra gente y completos seguramente en cuanto al plantel. Ojalá podamos hacer un gran partido y regalarle el pase a la próxima fase a nuestra gente", agregó Chacho, con un buen humor que se coindice con el gran resultado obtenido.
"Siempre digo que los chicos nos van a ayudar pero siempre en una estructura. Sobre todo en estos partidos internacionales, ninguno había jugado en la altura, es un factor determinante porque los que hemos jugado sabemos qué te pasa en lo físico. Si no ves que no podés recuperarte después de los esfuerzos. Es todo nuevo. Sacamos un gran punto. Me hubiese gustado ganar, pero el contexto era este. Todos hubiésemos firmado el empate antes del partido por todo. Sobre todo entre las dificultades y la altura me parece que volvemos a casa bien", destacó.
Por otro lado, Coudet tuvo un fuerte cruce con Rafael Santos Borré en medio del encuentro. "Todos imaginamos otro partido. Y el cruce a veces con los jugadores, a veces te cruzás pero no le doy importancia, los conozco a todos y tenemos un nivel de la parte humana muy buena".
Después, el técnico aclaró: "Tobías Ramírez está jugando en Reserva porque sale después de mucho tiempo parado y le va a venir bien para el ritmo y la parte física. Pero todavía sentimos que necesita ritmo: se lo dará el jugar. No me quiero adelantar pero para la vuelta seguramente estarán bien Montiel, bien Acuña, bien Driussi. Seguramente vamos a llegar mucho más completos".
Por último, aclaró cómo va a ser River en la vuelta con Santa Fe en el Monumental con una promesa para el hincha: "Un equipo mucho más parecido al que se vio el domingo pasado. Jugando en casa con nuestra gente, juntos, enchufados y con mucho más fútbol".
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