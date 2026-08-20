Eduardo Coudet: "Todos hubiésemos firmado el empate"

"Siempre digo que los chicos nos van a ayudar pero siempre en una estructura. Sobre todo en estos partidos internacionales, ninguno había jugado en la altura, es un factor determinante porque los que hemos jugado sabemos qué te pasa en lo físico. Si no ves que no podés recuperarte después de los esfuerzos. Es todo nuevo. Sacamos un gran punto. Me hubiese gustado ganar, pero el contexto era este. Todos hubiésemos firmado el empate antes del partido por todo. Sobre todo entre las dificultades y la altura me parece que volvemos a casa bien", destacó.

Por otro lado, Coudet tuvo un fuerte cruce con Rafael Santos Borré en medio del encuentro. "Todos imaginamos otro partido. Y el cruce a veces con los jugadores, a veces te cruzás pero no le doy importancia, los conozco a todos y tenemos un nivel de la parte humana muy buena".

Después, el técnico aclaró: "Tobías Ramírez está jugando en Reserva porque sale después de mucho tiempo parado y le va a venir bien para el ritmo y la parte física. Pero todavía sentimos que necesita ritmo: se lo dará el jugar. No me quiero adelantar pero para la vuelta seguramente estarán bien Montiel, bien Acuña, bien Driussi. Seguramente vamos a llegar mucho más completos".

Por último, aclaró cómo va a ser River en la vuelta con Santa Fe en el Monumental con una promesa para el hincha: "Un equipo mucho más parecido al que se vio el domingo pasado. Jugando en casa con nuestra gente, juntos, enchufados y con mucho más fútbol".