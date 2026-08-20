"Cerrá el ort...": fuerte cruce entre Coudet y Santos Borré durante el partido de River

El entrenador y el delantero colombiano protagonizaron una tensa discusión durante el primer tiempo ante Independiente Santa Fe, que terminó con un fuerte exabrupto del DT.

El encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente Santa Fe y River, disputado en Bogotá, tuvo un episodio de tensión que fue más allá de lo futbolístico. Chacho Coudet y Rafael Santos Borré protagonizaron una fuerte discusión que fue captada por la transmisión oficial y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.