"Cerrá el ort...": fuerte cruce entre Coudet y Santos Borré durante el partido de River

El entrenador y el delantero colombiano protagonizaron una tensa discusión durante el primer tiempo ante Independiente Santa Fe, que terminó con un fuerte exabrupto del DT.
El encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente Santa Fe y River, disputado en Bogotá, tuvo un episodio de tensión que fue más allá de lo futbolístico. Chacho Coudet y Rafael Santos Borré protagonizaron una fuerte discusión que fue captada por la transmisión oficial y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
El intercambio se produjo durante el primer tiempo, cuando el entrenador de River mostró su enojo desde el banco y le reclamó al delantero colombiano por no cumplir una indicación táctica que le había dado.
Ante la reiteración de los reclamos, Santos Borré reaccionó y, visiblemente molesto, le pidió a su entrenador que se tranquilizara. Coudet, lejos de bajar la intensidad, respondió con un fuerte exabrupto: "Cerrá el orto", le dijo al atacante, en una escena que sorprendió a quienes seguían el partido.
A pesar de la tensión del momento, la situación no pasó a mayores. Durante la pausa de hidratación, ambos volvieron a encontrarse dentro del campo de juego y mantuvieron una conversación en buenos términos. Finalmente, dejaron atrás la discusión y volvieron a concentrarse en el partido por la Copa Sudamericana.
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