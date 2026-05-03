Video: Coudet le pidió perdón y más aliento a los hinchas de River en el Monumental

El entrenador del Millonario tuvo una particular comunicación hacía los fanáticos en medio de la derrota parcial que terminaría siendo definitiva con Atlético Tucumán.
River perdió 1 a 0 con Atlético Tucumán en el Monumental en el peor partido del incipiente inicio del ciclo de Eduardo Coudet debido a que no fluyó el juego y no generó situaciones de gol ante un equipo replegado y ordenado. Y, en pleno partido, el entrenador le pidió perdón y más aliento a los hinchas.
A los 11 minutos del complemento, con el equipo perdiendo 1 a 0 y mostrando un flojo rendimiento, Coudet miró a la gente, la arengó pidiendo apoyo y le pidió perdon juntando sus dos manos. La hinchada respondió y el entrenador agradeció con la cabeza.
Sin embargo, más allá del pedido del entrenador que tiene el apoyo de la gente, los futbolistas no zafaron de los silbidos al terminar el partido, como ocurrió en el entretiempo. "Hoy hubo más de afuera que de adentro. Estamos muy en deuda con la gente", comentó Chacho en conferencia de prensa tras el encuentro.
River deberá reponerse el próximo jueves en Venezuela ante Carabobo, en un partido clave por el liderazgo del Grupo H de la Copa Sudamericana. Además, el próximo fin de semana se vienen los playoffs del Torneo Apertura, instancia en la que por ahora enfrentará a San Lorenzo en el Monumental.
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