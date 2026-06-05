Leo Messi también despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje

“Siempre en nuestros Corazones” destacó el capitán de la Selecció ante la muerte de uno de los principales referentes del rock nacional.
Luego de arribar a Texas con la Selección argentina para lo que será el primero de dos amistosos previos al Mundial de Fútbol 2026, Liones Messi se sumó a una larga lista de personalidades que manifestaron su pesar por la muerte de “El Indio Solari”.
“Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D” publicó el capitán de la selección argentina en su cuenta personal en la red social Instagram
Si bien no habían mantenido contacto entre ambos, Solari destacó en varias oportunidades el juego de Messi al que consideraba “el mejor jugador de fútbol del mundo”.
“El pecho frío se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no solo en términos futbolísticos, y se lo bancó”, destacó el cantautor con respecto a la labor de Messi en Qatar del 2022 que llevó a Argentina a coronarse Campeón Mundial.
Según Solari, Messi logró superar la presión de un entorno hostil y, a diferencia de otras personalidades del deporte, “a Messi no lo arruinó la fama. Me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro; ¡que es lo que debe hacer un capitán!”.
“Me gusta más (Diego) Maradona, pero como jugador me gusta más Messi. Estoy acostumbrado a decir estas cosas que le caen mal a todo el mundo”, ironizaba “El Indio”.
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