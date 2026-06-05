Leo Messi también despidió al Indio Solari con un emotivo mensaje

“El pecho frío se comió el campeonato. Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no solo en términos futbolísticos, y se lo bancó”, destacó el cantautor con respecto a la labor de Messi en Qatar del 2022 que llevó a Argentina a coronarse Campeón Mundial.

Messi Solari

Según Solari, Messi logró superar la presión de un entorno hostil y, a diferencia de otras personalidades del deporte, “a Messi no lo arruinó la fama. Me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro; ¡que es lo que debe hacer un capitán!”.

“Me gusta más (Diego) Maradona, pero como jugador me gusta más Messi. Estoy acostumbrado a decir estas cosas que le caen mal a todo el mundo”, ironizaba “El Indio”.