Platense venció a Estudiantes y se metió en semifinales de la Copa Argentina

A 7 minutos del final, Zapiola habilitó a Gauto, quien llegó hasta el fondo y envió el centro para la aparición de Lencina, que anticipó a todos y marcó el 1-0 definitivo. Estudiantes intentó reaccionar con el ingreso de Lucas Alario, pero el conjunto de Vicente López resistió los últimos ataques y aseguró el triunfo. Platense jugará ante Atlético Tucumán por un lugar en la final y disputará por primera vez una semifinal de Copa Argentina.