Platense venció a Estudiantes y se metió en semifinales de la Copa Argentina

El Calamar se impuso 1 a 0 ante el Pincha en Florencio Varela con un gol de Lencina sobre el cierre y está entre los cuatro mejores del certamen federal. Otro golpazo para los de Verón.
Platense venció 1-0 a Estudiantes en Florencio Varela y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Palermo encontró el gol a los 38' del segundo tiempo, cuando Lencina apareció para definir el partido después de un centro de Gauto. El Calamar sostuvo la ventaja en el cierre y consiguió una clasificación histórica.
Platense tuvo las mejores oportunidades durante buena parte del primer tiempo y Sepúlveda fue una de las principales amenazas para el arco de Muslera. Retamar también estuvo cerca de abrir el marcador, pero el arquero uruguayo respondió para evitar el 1-0. Estudiantes mejoró con el correr de los minutos, aunque el partido perdió intensidad y ambos equipos se fueron al descanso sin goles.
En el complemento, Estudiantes salió decidido a buscar el partido y consiguió mayor presencia en campo rival con el ingreso de Bautista Kociubinski. El Pincha tuvo una chance clara con un remate desde afuera del área que Cozzani logró rechazar, mientras que Platense respondió con un disparo de Martín Barrios. Cuando parecía que el encuentro se encaminaba a los penales, apareció Lencina para romper la igualdad.
A 7 minutos del final, Zapiola habilitó a Gauto, quien llegó hasta el fondo y envió el centro para la aparición de Lencina, que anticipó a todos y marcó el 1-0 definitivo. Estudiantes intentó reaccionar con el ingreso de Lucas Alario, pero el conjunto de Vicente López resistió los últimos ataques y aseguró el triunfo. Platense jugará ante Atlético Tucumán por un lugar en la final y disputará por primera vez una semifinal de Copa Argentina.
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