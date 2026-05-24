Eduardo Coudet terminó furioso: "Ya van tres finales que me cagan en esta cancha"

La bronca del Chacho continuó incluso después del pitazo final. Tras retirarse inicialmente hacia los vestuarios, volvió a ingresar al campo de juego para seguir reclamándole a las autoridades mientras los jugadores de Belgrano festejaban la consagración. Juan Fernando Quintero intentó frenarlo y calmarlo, aunque el entrenador mantuvo su enojo y lanzó una frase que rápidamente se volvió una de las imágenes de la noche en Córdoba: “Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha”. Luego de ese episodio, abandonó nuevamente el campo y no participó de la entrega de medallas.