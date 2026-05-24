Eduardo Coudet terminó furioso: "Ya van tres finales que me cagan en esta cancha"

El entrenador de River fue expulsado tras el penal cobrado vía VAR para Belgrano, insultó a Yael Falcón Pérez y recordó las otras dos finales polémicas que perdió en el Kempes.
Eduardo Coudet terminó fuera de sí luego de la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura y apuntó directamente contra el arbitraje de Yael Falcón Pérez. El entrenador del Millonario fue expulsado sobre el cierre del partido después de protestar con vehemencia el penal sancionado por una mano de Lautaro Rivero, acción que derivó en el empate parcial del Pirata. El DT increpó al árbitro con un fuerte insulto y le gritó: “Sos un ladrón”.
La bronca del Chacho continuó incluso después del pitazo final. Tras retirarse inicialmente hacia los vestuarios, volvió a ingresar al campo de juego para seguir reclamándole a las autoridades mientras los jugadores de Belgrano festejaban la consagración. Juan Fernando Quintero intentó frenarlo y calmarlo, aunque el entrenador mantuvo su enojo y lanzó una frase que rápidamente se volvió una de las imágenes de la noche en Córdoba: “Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha”. Luego de ese episodio, abandonó nuevamente el campo y no participó de la entrega de medallas.
La frase de Coudet remite a dos antecedentes que marcaron su etapa como entrenador de Rosario Central y que también tuvieron como escenario el estadio Mario Alberto Kempes. El primero ocurrió en la final de la Copa Argentina 2015 ante Boca, recordada por el polémico arbitraje de Diego Ceballos. Aquella noche se cobró un penal por una infracción cometida fuera del área, Andrés Chávez anotó en posición adelantada y Javier Pinola terminó expulsado. Después de esa derrota, el DT había declarado: “Es duro que se equivoquen así en una final. Nos sacaron la final”.
El segundo episodio ocurrió en la final de la Copa Argentina 2016, cuando Rosario Central cayó justamente frente a River con arbitraje de Patricio Loustau. En aquel partido se sancionaron dos penales para el conjunto millonario por faltas sobre Ignacio Fernández y Lucas Alario, mientras que Marco Ruben fue expulsado en el segundo tiempo. La derrota frente a Belgrano volvió a despertar esos recuerdos en Coudet, que cerró otra final en Córdoba envuelto en fuertes cuestionamientos contra los árbitros y sin aceptar la medalla de subcampeón.
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