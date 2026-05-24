Histórico: Belgrano campeón del fútbol argentino tras ganarle una gran final a River

Después del chequeo, el árbitro consideró que el defensor de River realizó “un movimiento” hacia la pelota y sancionó la infracción. Nicolás Fernández ejecutó el penal con un remate alto y cruzado para establecer el 2-2 y cambiar el clima de la definición.

El golpe dejó aturdido a River y Belgrano aprovechó el envión anímico. Apenas unos minutos después, Franco "Mudo" Vázquez mandó un centro venenoso y Uvita Fernández dentro del área definió de zurda para el 3-2 definitivo. El atacante se convirtió en la figura de la tarde con una ráfaga decisiva que desató el festejo cordobés en el Kempes.

River intentó reaccionar en el cierre y empujó con centros tras el ingreso de Juan Fernando Quintero, pero se encontró con la resistencia de Thiago Cardozo y una defensa firme encabezada por Leonardo Morales. La tensión también alcanzó al banco millonario, donde Eduardo Coudet fue expulsado por protestar sobre el final. ¡Belgrano volvió a amargar a River y es el nuevo campeón del fútbol argentino!

El resumen de la consagración de Belgrano ante River