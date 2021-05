Edwin Cardona: "Nuestro primer objetivo era clasificar"

Tras la victoria en La Bombonera que le permitió a Boca acceder a octavos de final, Edwin Cardona valoró que el equipo se encuentre peleando los dos frentes.

No era titular desde el 11 de abril. Las lesiones y el coronavirus le impidieron volver en reiteradas ocasiones. Pero, finalmente hoy, Edwin Cardona regresó al once xeneize y aportó una asistencia fundamental para la construcción del segundo gol de Boca en la goleada por 3-0 ante The Strongest que le permitió al equipo de Russo avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.