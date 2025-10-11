Racing ganó un partido clave ante Banfield y se acerca a la zona de clasificación

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas alcanzó los 15 puntos y quedó a un paso del top 8 de la Zona A, la franja que da acceso a la siguiente fase. Banfield, dirigido por Pedro Troglio, quedó con 14 unidades y acumuló una nueva frustración, tras haber sumado solo un punto de los últimos doce.

El partido arrancó con ritmo alto y chances para ambos lados. Banfield fue más punzante en el inicio, pero la falta de precisión en la definición y una gran actuación de Gabriel Arias -titular ante la convocatoria de Facundo Cambeses a la Selección- evitaron que el Taladro se pusiera en ventaja. Racing, más ordenado que brillante, golpeó en su primera llegada clara: a los 26 minutos, Agustín Almendra habilitó a Rojas, quien envió un centro bajo que encontró a Zuculini, atento en el área, para establecer el 1 a 0.

El local reaccionó y casi logra el empate por un penal que el árbitro Ramírez cobró tras una infracción de Zuculini a Méndez, aunque el VAR intervino para anular la decisión al constatar una posición adelantada. Esa jugada marcó el cierre del primer tiempo, con Racing firme en defensa y Banfield dominando sin profundidad.

Racing controló el juego

En el complemento, la Academia mantuvo el control del balón y apostó a la contra. A los 60 minutos, nuevamente Zuculini apareció como centrodelantero improvisado y definió con categoría para el 2 a 0, sellando su primera doble conquista desde su regreso al club. El volante fue la gran figura del encuentro, no solo por los goles sino también por su despliegue constante en la mitad de la cancha.

Banfield intentó reaccionar con empuje, pero se encontró con un Arias imbatible. Para colmo, a los 78 minutos, Gómez fue expulsado tras una dura infracción sobre Vergara: el árbitro primero mostró amarilla, pero el VAR corrigió y le sacó la roja directa por un planchazo a la altura de la tibia.

En el cierre, el equipo visitante amplió la diferencia con un gol de Rocky Balboa, que reemplazó a Maravilla Martínez y definió con clase en el tiempo agregado (91’), tras asistencia de Lucho Vietto, quien volvió a sumar minutos junto a Matías Zaracho. Banfield, con amor propio, encontró el descuento en la última jugada: Bruno Sepúlveda marcó el 3-1 definitivo a los 93’, demasiado tarde para evitar la derrota.

Racing celebró un triunfo clave y también su regreso a la zona de clasificación a la Copa Sudamericana por la Tabla Anual. Sin embargo, la lesión de Gabriel Rojas -que se suma a las de Pardo y Torres- dejó preocupación en el cuerpo técnico. El lateral será evaluado en las próximas horas.

La Academia recibirá el próximo viernes a Aldosivi antes de viajar a Río de Janeiro, donde enfrentará a Flamengo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Banfield, en tanto, visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza y luego disputará el clásico ante Lanús con la obligación de recuperarse.

Síntesis del partido:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Sergio Vittor, Santiago López; Gonzalo Ríos, Martín Río, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Alan Forneris, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Goles en el primer tiempo: 26m. Bruno Zuculini (R).

Gol en el segundo tiempo: 15m. Bruno Zuculini (R); 47m. Adrián Balboa (R) y 48m. Bruno Sepúlveda (B).

Cambio en el primer tiempo: 30m. Ignacio Rodríguez por Gabriel Rojas (R).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Marco Di Césare por Alan Forneris (R), 11m. Bruno Sepúlveda por Rodrigo Auzmendi y Lautaro Gómez por Gonzalo Ríos (B), 25m. Agustín García Basso por Marcos Rojo y Matías Zaracho por Agustín Almendra (R), Lautaro Ríos por Santiago Esquivel y Agustín Alaniz por Tomás Adoryan (B) y 39m. Luciano Vietto por Duván Vergara (R).

Incidencias en el segundo tiempo: 33m. Expulsado Lautaro Gómez (B).

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: José Carreras.