La llamativa frase Haaland sobre Francia: "Van a ganarnos y van a ganar el Mundial"

El delantero de Manchester City lleva cuatro goles en dos partidos en su primera Copa del Mundo y consiguió que su país avance por segunda vez en la historia a la segunda ronda del certamen. La anterior había sido en Francia 1998, donde posteriormente perdería en octavos de final ante Italia. En Francia 1938 y Estados Unidos 1994, las restantes ediciones que disputó, no logró pasar de ronda.