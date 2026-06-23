La llamativa frase Haaland sobre Francia: "Van a ganarnos y van a ganar el Mundial"

El delantero de Noruega le dio un gran valor a la clasificación a 16avos de final y le restó importancia al duelo del viernes con los franceses por el primer lugar del grupo.
Tras el triunfo 3 a 2 a Senegal en Nueva York, Erling Haaland le dio un gran valor a la clasificación de Noruega a 16avos de final del Mundial y le restó importancia al duelo del viernes contra Francia por el primer lugar del Grupo I con una frase por lo menos llamativa.
“Honestamente, no me interesa tanto. Probablemente van a ganarnos y van a ganar el torneo", expresó el Androide con una felicidad imposible de ocultar por la clasificación a la próxima ronda. "Estamos clasificados. Hemos logrado pasar, lo cual es increíble", había declarado previamente en este diálogo con Fox Sports.
El delantero de Manchester City lleva cuatro goles en dos partidos en su primera Copa del Mundo y consiguió que su país avance por segunda vez en la historia a la segunda ronda del certamen. La anterior había sido en Francia 1998, donde posteriormente perdería en octavos de final ante Italia. En Francia 1938 y Estados Unidos 1994, las restantes ediciones que disputó, no logró pasar de ronda.
En la próxima fecha, Noruega jugará contra Les Bleus para cerrar su participación en grupos y luchar por el primer puesto del Grupo I. En este momento se ubican en el segundo lugar por diferencia de goles y solo si ganan podrán terminar como líderes de su zona.
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