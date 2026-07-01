Los tres partidos de este miércoles por 16avos de final del Mundial

Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Harry Kane y Marcus Rashford. DT: Tomas Tuchel.

Posible 11 de RD Congo:

Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Brian Cipenga; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

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Bélgica vs. Senegal

Desde las 17.00, Bélgica se medirá ante Senegal en el Seattle Stadium. Se podrá ver por DSport. Los europeos buscarán imponer su experiencia internacional ante una selección africana intensa y física que quiere seguir sorprendiendo en el Mundial.

El vencedor de este partido se cruzará en octavos con el ganador de Estados Unidos vs Bosnia.

Posible 11 de Bélgica:

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi Garcia.

Posible 11 de Senegal:

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Pape Thiaw.

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Estados Unidos vs. Bosnia

El cierre de la jornada será a las 21.00 con Estados Unidos frente a Bosnia, en el Estadio San Francisco. Se podrá ver por TyC Sports. La selección europea intentará vencer a uno de los mejores en la fase de grupo, mientras que el equipo local buscará aprovechar el apoyo de su público para avanzar en la Copa.

El ganador enfrentará en octavos al ganador de Bélgica vs. Senegal.

Posible 11 de Estados Unidos

Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Posible 11 de Bosnia:

Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic, Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.