Una multitud copó el Obelisco luego del triunfo de la Selección Argentina

Como parte de estas medidas de prevención, se movilizaron 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, además de funcionarios pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

Los clásicos "Muchachos", "El que no salta es un inglés" y "Olé, olé, olé, Messi, Messi", junto con el nuevo tema de la Albiceleste "La cuarta estrella", se mezclaron con bocinazos y banderas argentinas que cubrieron la Avenida 9 de Julio.