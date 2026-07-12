La euforia de los hinchas argentinos: una multitud celebró en el Obelisco

Una multitud se concentró allí para festejó la victoria del seleccionado contra Suiza y la clasificación a las semifinales. También hubo celebraciones en otras ciudades del país, como Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza.
Después del triunfo de la Selección por 3 a 1 frente a Suiza, miles de hinchas salieron a las calles para celebrar la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El principal punto de encuentro fue el Obelisco, donde una multitud colmó la Plaza de la República, las veredas y la calzada de las avenidas Corrientes y 9 de Julio con banderas, cantos y muestras de euforia que se extendieron durante varias horas.
La pasión por el equipo que dirige Lionel Scaloni reunió a jóvenes, familias, padres con niños y adultos mayores en un mismo festejo. Al finalizar el tiempo suplementario, el fervor y la emoción atravesaron generaciones y barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que se volcaron masivamente a las calles.
Las redes sociales también reflejaron la celebración con imágenes y videos de abrazos, lágrimas de alegría y gestos de emoción por otra noche inolvidable para el seleccionado. Como ya había ocurrido ante Egipto, se vieron banderas flameando desde balcones, caravanas de autos y bocinazos que se prolongaron hasta la madrugada.
Los festejos comenzaron apenas sonó el pitazo final en Kansas City. Desde distintos barrios porteños, grupos de hinchas comenzaron a acercarse al centro, donde la concentración obligó a interrumpir el tránsito en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Las imágenes mostraron a miles de personas saltando, cantando y arrojando papelitos.
Algunos simpatizantes, incluso, treparon a paradas de colectivos y semáforos con banderas celestes y blancas. La celebración estuvo acompañada por bombos, trompetas, fuegos artificiales, espuma y una emoción desbordante. Entre los cánticos dedicados a Lionel Messi y a los goleadores Julián Álvarez y Lautaro Martínez, uno de los más repetidos fue: “El que no salta es un inglés”. Claro, los argentinos ya comenzaron a palpitar la semifinal del próximo miércoles.
La fiesta no se limitó a la Ciudad. En Córdoba, los hinchas se reunieron en la plaza San Martín y sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. También hubo celebraciones en Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza y otras ciudades del país, donde miles de personas compartieron una nueva noche de festejos por el triunfo de la Selección.
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