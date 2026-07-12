La euforia de los hinchas argentinos: una multitud celebró en el Obelisco

¡Fiesta total durante la madrugada argentina en el Obelisco al ritmo de "EL QUE NO SALTA..."!



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Algunos simpatizantes, incluso, treparon a paradas de colectivos y semáforos con banderas celestes y blancas. La celebración estuvo acompañada por bombos, trompetas, fuegos artificiales, espuma y una emoción desbordante. Entre los cánticos dedicados a Lionel Messi y a los goleadores Julián Álvarez y Lautaro Martínez, uno de los más repetidos fue: “El que no salta es un inglés”. Claro, los argentinos ya comenzaron a palpitar la semifinal del próximo miércoles.

La fiesta no se limitó a la Ciudad. En Córdoba, los hinchas se reunieron en la plaza San Martín y sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. También hubo celebraciones en Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Mendoza y otras ciudades del país, donde miles de personas compartieron una nueva noche de festejos por el triunfo de la Selección.