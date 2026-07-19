El Atlético de Madrid lidera la final de la Copa del Mundo y hará historia por tercera vez consecutiva

La controversia no modifica que todos ellos visten su camiseta. Sean ocho, nueve o diez, cuando suenen los himnos nacionales en el estadio Metlife de Nueva Jersey/Nueva York este domingo a partir de las 16, el club se levantará para cantarlos y rendir honor a sus representantes, que tan bien lo hacen quedar ante el mundo.

10 jugadores del Atlético de Madrid estarán en la final del Mundial 2026.

En Rusia 2018, el rojiblanco llevó un cuarteto repartido entre ambos finalistas: Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar, por el lado de Francia, y Šime Vrsaljko, por el lado de Croacia.

En Qatar 2022 fueron Nahuel Molina (al igual que en 2026), Rodrigo De Paul (ya no pertenece actualmente) y Ángel Correa, por el costado argentino, y otra vez Griezmann en el costado francés.