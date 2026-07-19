El Atlético de Madrid lidera la final de la Copa del Mundo y hará historia por tercera vez consecutiva

El club español protagonizará la gran definición del evento más importante a nivel deportivo por ser el que más jugadores cede para ambos países.
El Atlético de Madrid saca chapa por esta final del Mundial 2026 y, en parte, es protagonista. Este domingo 19 de julio, cuando España y Argentina se batan a duelo por la obtención del trofeo más importante del fútbol, el club se sentirá orgulloso por ser el que más jugadores cedió para esta gran definición entre ambos países.
Según la propia institución, son diez futbolistas en total. Se galardona, además, por ser la tercera vez consecutiva que se posiciona en el primer puesto por ser el que nombres más aportó a una final del Mundial. La nomina de internacionales rojiblancos estaría repartida entre media docena de argentinos y cuatro españoles.
En el conjunto Albiceleste están Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Juan Musso y Nicolás González, todos importantes para Lionel Scaloni. En La Roja, se encuentran Alex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo; a diferencia de los defensores del título, sólo Baena es titular para Luis de la Fuente
Sin embargo, la inclusión de Grimaldo y Nico González generan polémica. En el Atlético admiten que en el caso del argentino puede haber discusión ya que sus derechos pertenecen a la Juventus, aunque defienden que ha disputado toda la temporada como jugador del club madrileño. En el caso del español, a pesar de que viene desde el Bayer Leverkusen, sí pertenece al Atleti.
La controversia no modifica que todos ellos visten su camiseta. Sean ocho, nueve o diez, cuando suenen los himnos nacionales en el estadio Metlife de Nueva Jersey/Nueva York este domingo a partir de las 16, el club se levantará para cantarlos y rendir honor a sus representantes, que tan bien lo hacen quedar ante el mundo.
En Rusia 2018, el rojiblanco llevó un cuarteto repartido entre ambos finalistas: Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar, por el lado de Francia, y Šime Vrsaljko, por el lado de Croacia.
En Qatar 2022 fueron Nahuel Molina (al igual que en 2026), Rodrigo De Paul (ya no pertenece actualmente) y Ángel Correa, por el costado argentino, y otra vez Griezmann en el costado francés.
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