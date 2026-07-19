Milei felicitó a la Selección: "Hasta el final con las botas puestas"

El presidente Javier Milei expresó su reconocimiento a la Selección argentina luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026
El presidente Javier Milei felicitó este domingo a la Selección argentina luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 y destacó la entrega del equipo de Lionel Scaloni, que luchó hasta el tiempo suplementario pese a jugar con un futbolista menos durante gran parte de la prórroga.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario publicó un breve mensaje de agradecimiento dirigido a los jugadores de la Albiceleste. "¡Muchas gracias jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió, pocas horas después de la definición disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La publicación fue replicada por distintos integrantes del oficialismo, entre ellos el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quienes también expresaron su respaldo al plantel que buscó defender el título obtenido en Qatar 2022.
La vicepresidenta Victoria Villarruel también utilizó sus redes sociales para reconocer el esfuerzo de la Selección. "¡Gracias Selección Argentina por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca", manifestó.
En la misma línea se expresó el asesor presidencial Santiago Caputo, quien pidió "aplausos y ovación para la Selección argentina", mientras que la ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que se sentía "orgullosa de este equipo y de lo que representa".
"¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos", escribió Bullrich, sumándose a los mensajes de apoyo tras el subcampeonato mundial.
Argentina cayó por la mínima diferencia ante España con un gol de Ferrán Torres a los 106 minutos del tiempo suplementario. El equipo dirigido por Scaloni disputó toda la prórroga con diez futbolistas debido a la expulsión de Enzo Fernández sobre el final del tiempo reglamentario y encontró en Emiliano "Dibu" Martínez a su principal figura para sostener el empate durante gran parte del encuentro.
Pese al resultado adverso, el recorrido de la Selección volvió a despertar un fuerte respaldo popular y político. Los mensajes difundidos desde el Gobierno reflejaron ese reconocimiento a un plantel que estuvo muy cerca de conseguir el bicampeonato del mundo y que cerró su participación dejando una nueva muestra de competitividad en la máxima cita del fútbol internacional.
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