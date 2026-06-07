Claudio Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca

Embed “Mi ciclo en Boca por trabajo es un 7, por rendimiento un 5.¿Qué nos faltó para clasificar an octavos de la Libertadores? Cometimos errores, sumado a lesiones, expulsiones y malos arbitrajes” - Claudio Ùbeda habló ya como ex DT de Boca https://t.co/sJ0tagM8by pic.twitter.com/fGmvA7AYwe — PaseClave (@paseclave__) June 7, 2026

Úbeda ganó los dos Superclásicos que dirigió en Boca siendo uno de los mayores puntos positivos de su corto ciclo. Boca venció 2 a 0 al equipo dirigido por Marcelo Gallardo como local en noviembre de 2025. Changuito Zeballos y Miguel Merentiel marcaron los goles del Xeneize que le hizo precio en un partido que lastimó constantemente a su eterno rival. Y después, en abril de este año, se impuso 1 a 0 en el Monumental con un tanto de penal de Leandro Paredes.

Por otro lado, opinó por qué su equipo -al que consideró el mejor del país en la actualidad- no se metió en octavos de final de la máxima competencia continental: "Evidentemente hemos cometido algunos errores que no nos dejaron llegar a eso, además de expulsiones, lesiones y malos arbitrajes... de los que el resultado también fue consecuencia".

Úbeda, quien afrontó en octubre del año pasado el durísimo momento de hacerse cargo del equipo después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no pudo continuar en el cargo más allá de ser positivo su balance cuantitativo: 32 partidos oficiales, con 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra.