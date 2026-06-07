Claudio Úbeda rompió el silencio tras su salida de Boca

Tras quedar afuera en fase de grupos en la Copa Libertadores y ser despedido por Riquelme, el Sifón evaluó su ciclo de ocho meses al frente del equipo del Xeneize.
Claudio Úbeda rompió el silencio después de dejar de ser el entrenador de Boca por decisión de Juan Román Riquelme tras la temprana eliminación en la Copa Libertadores en fase de grupos. El técnico protagonizó un ping pong con un youtuber argentino.
"Por trabajo, mi ciclo lo puedo evaluar con un siete. Y por resultados, puede ser un cinco", analizó el entrenador al ser consultado sobre el mismo con el pedido de ponerle un puntaje del uno al diez. Las declaraciones se dieron con Ezzequiel, reconocido youtuber, que realizó y difundió en sus redes sociales el ping pong con el entrenador.
"La victoria que más disfruté fue con River, tal vez la primera más porque nos clasificó a la Copa Libertadores, pero la otra también fue muy importante. La derrota que más me dolió fue con Racing, por el contexto posterior y lo que se habló, yo quería ganarlo ese partido...", continuó el entrenador.
Úbeda ganó los dos Superclásicos que dirigió en Boca siendo uno de los mayores puntos positivos de su corto ciclo. Boca venció 2 a 0 al equipo dirigido por Marcelo Gallardo como local en noviembre de 2025. Changuito Zeballos y Miguel Merentiel marcaron los goles del Xeneize que le hizo precio en un partido que lastimó constantemente a su eterno rival. Y después, en abril de este año, se impuso 1 a 0 en el Monumental con un tanto de penal de Leandro Paredes.
Por otro lado, opinó por qué su equipo -al que consideró el mejor del país en la actualidad- no se metió en octavos de final de la máxima competencia continental: "Evidentemente hemos cometido algunos errores que no nos dejaron llegar a eso, además de expulsiones, lesiones y malos arbitrajes... de los que el resultado también fue consecuencia".
Úbeda, quien afrontó en octubre del año pasado el durísimo momento de hacerse cargo del equipo después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, no pudo continuar en el cargo más allá de ser positivo su balance cuantitativo: 32 partidos oficiales, con 17 victorias, siete empates y ocho derrotas, con 45 goles a favor y 22 en contra.
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