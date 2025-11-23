El cantito de la hinchada de Rosario Central tras el "pasillo" de Estudiantes

Los fanáticos del Canalla cantaron contra Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, después de que el club platense cuestionó la consagración de la institución por parte de la AFA y realizó el pasillo de campeón de espaldas.
La AFA decidió consagrar campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por ser el primero de la tabla anual. Estudiantes, sumado a muchos futboleros, mostró su descontento informando de que no fue votada la decisión y realizó de espaldas el pasillo de campeón al que fue obligado a realizar por la asociación. Sin embargo, la hinchada del Canalla también habló.
Cuando el plantel de Rosario Central se acercaba a la tribuna para mostrar el flamante título de campeón de la Liga 2025, la hinchada fue contundente: "Y ya lo ve y ya lo ve, el que no salta es un inglés". Un fuerte dardo hacia Juan Sebastián Verón después de cuestionar el título al club rosarino.
El cantito habla del mito popular que recae sobre Verón sobre su época como futbolista: gran parte del fútbol argentino aprovecha para pegarle a la Bruja luego de lo que fue su floja actuación con la Selección Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2002, donde fue acusado de ir para atrás contra el país donde jugaba, dado que estaba en Manchester United.
Tras el cantito, el plantel, con Ángel Di María a la cabeza, levantó el título de Campeón de Liga frente a su gente, que festejó la nueva estrella que se sumó al palmarés de Rosario Central.
