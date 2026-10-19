El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

La actividad en Austin comenzará el viernes 23 de octubre con los primeros entrenamientos libres, programados para las 14.30 (hora argentina), mientras que la segunda sesión se desarrollará desde las 18. El sábado 24, la tercera práctica también comenzará a las 14.30 y la clasificación se disputará a partir de las 18. Finalmente, la carrera principal del domingo 25 está prevista para las 17, en una nueva oportunidad para que Colapinto demuestre su potencial.