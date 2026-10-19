El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos

El piloto argentino vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1 con el objetivo de dejar atrás el abandono en Singapur. Un circuito con un bueno y un mal recuerdo en su trayectoria.
Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 con Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El argentino buscará recuperarse después de un complicado paso por Singapur, donde debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal por problemas mecánicos en su monoplaza.
El piloto bonaerense afrontará un escenario que ya conoce y en el que consiguió resultados dispares. En 2024, durante su primera temporada en la categoría, finalizó décimo con Williams y sumó un punto. Un año después, ya como integrante de Alpine, cruzó la línea de llegada en el decimoséptimo puesto. Ahora, intentará volver a la zona de puntos y ayudar a su escudería a recuperar terreno en el campeonato.
La actividad en Austin comenzará el viernes 23 de octubre con los primeros entrenamientos libres, programados para las 14.30 (hora argentina), mientras que la segunda sesión se desarrollará desde las 18. El sábado 24, la tercera práctica también comenzará a las 14.30 y la clasificación se disputará a partir de las 18. Finalmente, la carrera principal del domingo 25 está prevista para las 17, en una nueva oportunidad para que Colapinto demuestre su potencial.
Los fanáticos argentinos podrán seguir el Gran Premio de Estados Unidos a través de Fox Sports y Disney+ Premium, las opciones de transmisión anunciadas para el fin de semana. Con tres jornadas de actividad por delante, el desafío para Colapinto será dejar atrás los inconvenientes de Singapur y aprovechar el receso para encontrar mejores sensaciones con el Alpine en la recta final de la temporada.
comentar