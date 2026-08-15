Boca reaccionó a tiempo, empató con Platense y no pudo escalar

Boca protagonista

Desde el comienzo, Boca asumió el protagonismo y tuvo mayor posesión de pelota, pero volvió a evidenciar uno de sus principales problemas: le costó transformar el dominio territorial en situaciones claras de gol.

Leandro Paredes intentó hacerse cargo de la conducción en el mediocampo y buscó asociarse con Tomás Aranda, quien se movió como una especie de falso nueve. El juvenil tuvo algunas oportunidades para desnivelar, aunque no logró resolverlas con precisión.

Platense, en cambio, encontró espacios cada vez que pudo salir rápido. Agustín Lagos obligó a una gran intervención de Álvaro Montero, mientras que Luciano Giménez y Guido Mainero también estuvieron cerca con sendos cabezazos.

Así transcurrió un primer tiempo equilibrado: Boca manejaba la pelota, pero Platense generaba las ocasiones más peligrosas. Para colmo, sobre el cierre de esa etapa, Marco Pellegrino debió abandonar la cancha por una lesión.

Arruabarrena aprovechó el entretiempo para mover una pieza importante: Paredes salió para descansar y en su lugar ingresó Merentiel. Ayrton Costa reemplazó a Pellegrino.

Pero antes de que Boca pudiera acomodarse, Platense golpeó. A los 53 minutos, Juan Pablo Cozzani sacó desde su arco, Giménez peinó la pelota y un error de Leandro Lozano dejó a Retamar mano a mano con Montero. El delantero definió con precisión y puso el 1-0.

El gol obligó a Boca a adelantarse. Aranda comenzó a retroceder unos metros para entrar más en contacto con los mediocampistas y el equipo ganó algo de fluidez. Merentiel tuvo participación en una de las primeras acciones claras y asistió a Lozano, quien no pudo superar a Cozzani.

Con el correr de los minutos, el conjunto visitante empezó a insistir principalmente mediante envíos cruzados al área. Palermo entendió que debía reforzar la estructura defensiva y realizó tres modificaciones para intentar sostener la ventaja, también con la revancha ante Coquimbo Unido en el horizonte.

Una jugada polémica

La noche tuvo además una jugada polémica. Giménez convirtió un verdadero golazo, pero el VAR anuló la conquista porque el delantero había tocado la pelota con la mano. La controversia apareció porque, en el inicio de la acción, Gorosito también había tenido contacto con el balón utilizando el brazo, algo que generó el enojo de Palermo.

En la jugada siguiente, Gorosito estuvo a punto de ampliar la diferencia, pero su remate terminó en el travesaño. Boca seguía con vida.

Y cuando parecía que el dominio visitante se diluía, apareció Aranda. El juvenil recibió y generó una acción que terminó con Ascacíbar bajando la pelota de cabeza. Merentiel aprovechó la situación, se sacó de encima a Cozzani y definió para marcar el 1-1 a los 80 minutos.

El empate abrió un tramo final de ida y vuelta. Platense volvió a acercarse y Montero respondió cuando fue exigido, pero Boca también tuvo una oportunidad inmejorable para quedarse con la victoria.

Ascacíbar volvió a ganar en las alturas y dejó la pelota servida para Merentiel, que no logró conectar con precisión. Poco después, Velasco quedó con el arco prácticamente a su disposición, pero su remate se fue increíblemente desviado.

En la última acción, Cozzani volvió a convertirse en protagonista al taparle un remate a Merentiel, mientras Platense reclamaba una infracción en el comienzo de la jugada.

Finalmente, fue empate en Vicente López. Boca llegó a los seis puntos y continúa fuera de los puestos de clasificación, aunque la extrema paridad de la Zona A mantiene abiertas todas las posibilidades. Platense, con cinco unidades, también deberá sumar para no perder terreno.

Ahora, el Xeneize deberá cambiar rápidamente el foco. El próximo martes, desde las 19, visitará a Recoleta en Asunción por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la ventaja del 3-1 obtenido en la Bombonera. Luego, el domingo 23 de agosto, volverá a jugar por el Clausura frente a Racing, en Avellaneda.

Platense tendrá una semana todavía más exigente: el miércoles, desde las 19, visitará a Coquimbo Unido con el objetivo de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Libertadores, tras el 1-1 de la ida. El domingo, en tanto, enfrentará a Barracas Central.