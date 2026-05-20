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Con un equipo alternativo, River le empató a Bragantino sobre el final

El Millonario empató 1 a 1 con el club brasilero en el Monumental gracias a un gol de Lautaro Pereyra a los 92 minutos y quedó cerca de ganar su grupo de Copa Sudamericana.

Con un equipo alternativo, por la final del Torneo Apertura contra Belgrano del domingo, River empató 1 a 1 con Bragantino en el Monumental gracias a un gol agónico de Lautaro Pereyra y quedó muy cerca de ganar su grupo de Copa Sudamericana. El equipo de Coudet volvió a demostrar que es difícil de ganarle porque jugando mejor o peor siempre compite, no baja los brazos y encuentra tantos sobre los finales de los encuentros.

El resumen del partido

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