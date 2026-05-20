San Lorenzo reaccionó en Brasil: de perder 2 a 0 a empatar 2 a 2 con Santos

Santos golpeó desde el arranque con un gol de Bontempo al minuto de juego, que apareció por el segundo palo para empujarla tras un centro de Gabigol. San Lorenzo tuvo situaciones para empatar, principalmente con Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, pero se encontró varias veces con el arquero brasileño. Y, sobre el cierre del primer tiempo, el propio Gabigol amplió la ventaja con un tiro libre que se desvió en la barrera y dejó contra las cuerdas al equipo argentino.