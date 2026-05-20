San Lorenzo reaccionó en Brasil: de perder 2 a 0 a empatar 2 a 2 con Santos

El Ciclón logró un punto valioso contra el Peixe en terreno brasilero para llegar como único líder del Grupo D a la última fecha de primera fase de la Copa Sudamericana.
San Lorenzo perdía 2 a 0 con Santos y reaccionó para empatar 2 a 2 en Brasil y dar un paso importante rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con mucha personalidad, el equipo de Gustavo Álvarez reaccionó en el segundo tiempo y levantó un partido que parecía perdido tras irse 2 a 0 abajo al descanso. Con este puntazo, el Ciclón se mantiene como líder del Grupo D y dependerá de sí mismo en la última jornada.
Santos golpeó desde el arranque con un gol de Bontempo al minuto de juego, que apareció por el segundo palo para empujarla tras un centro de Gabigol. San Lorenzo tuvo situaciones para empatar, principalmente con Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, pero se encontró varias veces con el arquero brasileño. Y, sobre el cierre del primer tiempo, el propio Gabigol amplió la ventaja con un tiro libre que se desvió en la barrera y dejó contra las cuerdas al equipo argentino.
Lejos de caerse, San Lorenzo mostró otra actitud en el complemento y empezó a empujar a Santos contra su arco. De Ritis descontó a los 26 minutos con un cabezazo tras una pelota parada y encendió la ilusión azulgrana. El ingreso de jugadores frescos le dio mayor agresividad al equipo de Álvarez, que encontró espacios y empezó a dominar territorialmente a un rival que sintió el desgaste.
El empate definitivo llegó a los 39 minutos del segundo tiempo por intermedio de Rodrigo Auzmendi, que aprovechó una asistencia de Facundo Gulli para sellar el 2-2. En los minutos finales, San Lorenzo sostuvo el resultado pese a la presión de Santos y se llevó un punto de enorme valor en Brasil.
El equipo argentino cerrará la fase de grupos como local ante Deportivo Recoleta, con la posibilidad concreta de asegurar la clasificación a la próxima ronda. Es líder del grupo con 7 puntos, seguido de Cuenca (6), Recoleta (5) y Santos (4). Con un empate se asegurará los 16avos y con un triunfo los 8vos de final del certamen internacional.
comentar