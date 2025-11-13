El descubridor de Messi en Barcelona: "Si juega el Mundial, tiene más que perder que para ganar"

"Con las palabras exactas debo decir que Messi tiene más para perder que ganar si decide jugar el próximo Mundial. Es complicado, porque para quedar bien tendrá que volver a ganarlo. Por eso digo que tiene más que perder que para ganar", comentó el hombre que fue importante para que Leo comenzara su legendaria historia con Barcelona.

Después, en este diálogo con Super Deportivo Radio, Rexach indicó todo lo que significó la sorpresiva visita de Messi a la casa del Barcelona: "Su presencia te demuestra que todo lo que haga Messi tiene trascendencia. Él no puede separar su vida futbolística de Barcelona. Siempre su pensamiento está en Barcelona", comenzó indicando y disparó que "el primer partido en el nuevo Camp Nou tiene que ser Barcelona vs. Argentina, con Messi jugando un tiempo para cada equipo".

image

El primer contrato de Lionel Messi en Barcelona en una servilleta.

Por otro lado, Charly Rexach habló sobre si se podría dar un posible regreso de Messi al Barcelona y apuntó contra Joan Laporta, presidente del club: "Es inviable. Su salida fue muy impactante. Laporta tendrá que asumir por el resto de su vida que bajo su mandato dejó ir a Messi. Eso lo arrastrará toda su vida".

Ahora bien, sobre un posible regreso, el captador expresó: "Las segundas partes nunca son buenas y Messi no tiene porqué exponerse a esto. Esta duda se planteó con su aparición el otro día, pero no tiene ni que pensarlo aunque se lo ofrezcan".

Aunque, a la hora de hablar del Barsa actual, Rexach reconoció que "Messi encajaría perfectamente por el fútbol que practica Flick". Es así que no dudó en que "le resultaría relativamente fácil jugar en este Barcelona", cerró.