La combinación elegida para enfrentar a Atlético Mineiro en Barranquilla remite a una de las consagraciones más recordadas de la historia del club: la Libertadores 2007.
Boca está a tres días de la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, una cita trascendental que puede romper una racha negativa de 18 años sin trofeos internacionales. El detalle que revela las ganas de repetir la historia parte de su vestimenta y ya despertó la ilusión de sus hinchas: el Xeneize utilizará la camiseta titular junto con el pantalón amarillo, una combinación que remite directamente a su última conquista de la Copa Libertadores.
La señal llegó a través de la Conmebol, que publicó en su página oficial imágenes de algunos referentes del plantel con la indumentaria que utilizarían en la definición. Entre ellos apareció Leandro Paredes, en la previa del encuentro del 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
La elección no pasó inadvertida entre los fanáticos, que rápidamente la relacionaron con la histórica consagración de 2007, cuando el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo conquistó América con Juan Román Riquelme como gran figura.
En aquella final frente a Gremio, el conjunto de La Ribera se impuso por un contundente 5-0 en el resultado global. Riquelme fue determinante en la serie y marcó dos goles en Porto Alegre, en el partido de vuelta que terminó de sellar el título.
La particularidad de esta vez también estará en las medias: serán amarillas, a diferencia de las utilizadas en aquella definición de 2007, cuando el equipo salió a la cancha con medias azules y una franja amarilla.
De esta manera, la indumentaria elegida recupera una imagen asociada a una de las páginas más gloriosas del club. Boca buscará que aquella combinación vuelva a quedar ligada a una consagración internacional, ahora en la final de la Copa Sudamericana.
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