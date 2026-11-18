Boca le ganó la final de la Copa Libertadores a Gremio. El short de la indumentaria fue amarillo.

La particularidad de esta vez también estará en las medias: serán amarillas, a diferencia de las utilizadas en aquella definición de 2007, cuando el equipo salió a la cancha con medias azules y una franja amarilla.

De esta manera, la indumentaria elegida recupera una imagen asociada a una de las páginas más gloriosas del club. Boca buscará que aquella combinación vuelva a quedar ligada a una consagración internacional, ahora en la final de la Copa Sudamericana.