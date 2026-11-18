El viernes, en tanto, el plantel realizará el reconocimiento del campo de juego del estadio Metropolitano Roberto Meléndez y habrá una conferencia de prensa con la presencia del entrenador y algunos referentes del equipo. Luego, desde las 19:30, tendrá lugar el último entrenamiento formal antes de la final.

Las dudas de Arruabarrena para la final de la Sudamericana

En cuanto al equipo, el Vasco parece tener gran parte de la formación definida, aunque todavía mantiene una incógnita en el sector ofensivo. Miguel Merentiel y Sebastián Villa tienen sus lugares prácticamente asegurados, mientras que Tomás Aranda, Alan Velasco y Leonel Flores pelean por un puesto. La posibilidad de jugar con tres delanteros o sumar un volante más será una de las decisiones que deberá resolver el entrenador durante las prácticas en Colombia.

Otra de las novedades pasa por Milton Delgado, quien sufrió un esguince de grado 1 en la rodilla durante el entrenamiento del martes. Los estudios médicos arrojaron resultados positivos y el mediocampista podrá viajar con el plantel, aunque su evolución será seguida de cerca durante los próximos días. La intención es que pueda integrar la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacibar.

Los estudios arrojaron una lesión leve que no le impediría jugar la final.

También se espera que Lautaro Blanco recupere la titularidad en el lateral izquierdo, en reemplazo de Malcom Braida. El defensor arrastra una fatiga muscular, pero el cuerpo técnico confía en que llegará sin inconvenientes al compromiso frente al conjunto brasileño. Rodrigo Battaglia, por su parte, también será evaluado antes de la definición.

Boca busca terminar con 18 años sin títulos internacionales

La final representa una oportunidad especial para el Xeneize, que lleva 18 años sin conquistar un título internacional. Su última consagración fue la Recopa Sudamericana de 2008, cuando derrotó a Arsenal de Sarandí.

Además, Boca tendrá la posibilidad de alcanzar su tercera Copa Sudamericana, después de las conquistas de 2005 y 2006. Del otro lado estará Atlético Mineiro, en una definición que puede marcar un nuevo capítulo en la historia internacional del club argentino.

La ilusión también se trasladó a los hinchas, muchos de los cuales recorrerán los casi 5.300 kilómetros que separan Buenos Aires de Barranquilla para acompañar al equipo en una de las citas más importantes de la temporada.