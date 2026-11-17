La dolencia se produjo después de recibir un pelotazo en la punta de uno de sus pies, un impacto que repercutió directamente en la rodilla. Aunque el futbolista de 21 años continuó con los ejercicios junto a sus compañeros, el dolor se intensificó con el correr de los minutos y el cuerpo técnico decidió que se realizara estudios por precaución. El diagnóstico confirmó un esguince de grado 1, una lesión que no le impedirá estar desde el inicio frente al conjunto brasileño, aunque su evolución durante los próximos días será determinante.