El volante no pudo finalizar la práctica de este martes del Xeneize, pero los estudios confirmaron que tiene un esguince leve y podría estar desde el arranque este sábado en Barranquilla.
Boca recibió una noticia alentadora de cara a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya que los estudios médicos que se realizó Milton Delgado arrojaron resultados positivos y podrá ser titular este sábado en Barranquilla. El volante había encendido las alarmas durante el entrenamiento de este martes, cuando sintió una molestia que lo obligó a abandonar la práctica para someterse a controles y determinar el alcance de la lesión.
La dolencia se produjo después de recibir un pelotazo en la punta de uno de sus pies, un impacto que repercutió directamente en la rodilla. Aunque el futbolista de 21 años continuó con los ejercicios junto a sus compañeros, el dolor se intensificó con el correr de los minutos y el cuerpo técnico decidió que se realizara estudios por precaución. El diagnóstico confirmó un esguince de grado 1, una lesión que no le impedirá estar desde el inicio frente al conjunto brasileño, aunque su evolución durante los próximos días será determinante.
La recuperación de Delgado representa un alivio para Arruabarrena, debido a que el juvenil se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo del Xeneize. Su capacidad para acompañar a Leandro Paredes en la recuperación y participar en la distribución de la pelota lo transformó en uno de los futbolistas más importantes del equipo. Además, su versatilidad y continuidad lo ubican como un titular prácticamente indiscutido para el entrenador.
En caso de que aparezca algún inconveniente físico que modifique el panorama durante los próximos días, las principales alternativas para reemplazarlo serían Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia. Este último volvió a entrenarse con normalidad y también estará disponible para integrar el banco de suplentes. Sin embargo, se trata de jugadores con características diferentes, por lo que una eventual modificación obligaría al Vasco a reorganizar el funcionamiento del mediocampo.
Con este panorama, Boca respira tranquilo y podrá continuar la preparación de la final con Delgado entre los titulares, siempre pendiente de su evolución física. El Xeneize buscará quedarse con el título de la Copa Sudamericana este sábado ante Atlético Mineiro en Barranquilla, en un partido para el que Arruabarrena necesita contar con sus principales figuras en las mejores condiciones posibles.
comentar