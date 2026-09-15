El día que Burkina Faso dejó a la Selección sin medalla de bronce en un Mundial

En aquella ocasión, por la fase de grupos, el equipo de Hugo Tocalli logró la igualdad de manera agónica con un gol de penal de Maxi López. Esta vez, en un partido a todo o nada, cayó 2 a 0 con los tantos de Paul Gorogo y Henoch Conombo. Uno en cada tiempo para sellar una victoria histórica para el combinado africano.

"Parecía que Argentina iba a superar su caída 2–1 ante Francia en semifinales y poner a prueba a los africanos, pero éstos tomaron la iniciativa del juego... y lograron una justificada victoria para euforia del público, que le dio su apoyo constante y alegre", contó la crónica de Página 12.

La crónica ayuda a revivir ese partido dado que no hay material audiovisual al respecto. "Desde el arranque nomás, los africanos comenzaron a inquietar a la defensa argentina, y transformaron al arquero Molina en figura: primero Conombo, luego Nikiema se perdieron la apertura del marcador, cada uno en dos oportunidades", añadió el cronista.

"Los argentinos no respondían en ataque ni en defensa y era lógico que llegara la apertura para Burkina. Esto ocurrió cuando el puntero Conombo desequilibró por la punta y en la raya de fondo metió el centro de la muerte para Gorogo, quien ingresó libre de marca y conectó directo a la red", contó el primer gol de los africanos.

Y se refirió así al cierre del encuentro: "Mejoró algo Argentina adelantando líneas y Tévez se sacó a varios rivales de encima y fue derribado, lo que dio un tiro libre que desperdició Correa a los 67. Se perdió una gran ocasión luego a los 69 cuando no llegaron Aguirre y Tévez a un centro tras un rápido contragolpe impulsado por Mascherano. Pero a los 77, Sanou escapó y cedió a Conombo, quien tocó a la red con el arco vacío".

Argentina tenía en su formación a varios futbolistas que luego tendrían carreras importantes. Entre ellos estaban Pablo Zabaleta, Javier Mascherano y Carlos Tevez como titulares. Y en el plantel también estaba Maxi López, quien terminó como goleador argentino del torneo con tres tantos. Sin embargo, la convicción de dar el golpe y la intensidad del juego de los africanos se impuso al talento argentino individual en el campo de juego.

Cabe destacar que Argentina y Burkina Faso nunca se enfrentaron en la Mayor y tienen estos únicos partidos (2-2 y 2-0 a favor de los africanos) como antecedentes en el fútbol juvenil. Así que, aunque parezca increíble, Burkina Faso sabe lo que es ganarle a Argentina y Argentina no sabe lo que es ganarle a Burkina Faso. Veinticinco años después, la historia tendrá un nuevo capítulo con el contexto especial del adiós de Messi a la Selección en esta fecha FIFA.

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