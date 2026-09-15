San Pablo vs. Boca por el paso a semis de la Copa Sudamericana: hora, TV y posibles formaciones

El último antecedente no fue positivo: perdió 2-0 frente a Palmeiras en el clásico de la ciudad por el Brasileirao. Dorival Júnior, sin embargo, preservó a varios titulares en ese encuentro y prepara su mejor formación para intentar dar vuelta la serie.

Del otro lado, el Xeneize arriba fortalecido tras vencer 3-1 a Central Córdoba por el Torneo Clausura con una alineación alternativa. El resultado permitió preservar a varias figuras que ahora estarán disponibles para la decisiva presentación en Brasil.

Rodolfo Arruabarrena quedó conforme con el rendimiento de Boca y ya prepara la revancha ante San Pablo.

Arruabarrena todavía mantiene una incógnita en la zaga: Facundo Herrera o Marco Pellegrino acompañará a Lautaro Di Lollo. El juvenil parte con ventaja porque no tuvo minutos ante Central Córdoba, mientras que el ex Huracán disputó ese encuentro. Además, había completado los 90 minutos de la ida con una actuación convincente.

En la mitad de la cancha también resta definir una cuestión. Santiago Ascacibar, Leandro Paredes y Alan Velasco aparecen como fijas, mientras que Milton Delgado podría regresar al equipo titular tras recuperarse de una distensión. No juega desde el 28 de agosto ante Lanús y habrá que esperar si el técnico apuesta por él de entrada.

Para la ofensiva, en tanto, Miguel Merentiel y Leonel Flores se perfilan para repetir como dupla. El uruguayo convirtió el tanto del triunfo en el primer duelo y mantiene su lugar como referencia, mientras que el juvenil continúa por delante de Sebastián Villa en la consideración del entrenador.

Hora, TV y formaciones

El encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final se jugará este martes 15 de septiembre de 2026, desde las 21.30 de Argentina, en el estadio Morumbí de San Pablo. La transmisión estará a cargo de DSports.

La probable formación de San Pablo vs. Boca, por la Sudamericana

Rafael; Domingos Duarte, Arboleda, Sabino; Lucas Ramon, Danielzinho, Marcos Antonio, Luciano, Iago Borduchi; Artur y Gustavo Santana. DT: Dórival Junior.

El posible once de Boca para la revancha ante San Pablo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.